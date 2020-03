Albano Carrisi sta organizzando il funerale “Sarà una grande festa..”

Albano Carrisi starebbe organizzando un funerale e di questo ne ha parlato durante l’intervista che ha rilasciato nelle scorse ore a Rudy Zerbi. Ma di cosa si tratta? Albano e la sua ex moglie Romina Power hanno lasciato a Radio Deejay una breve intervista condotta da Rudy Zerbi e dalla collega Laura Antonini. La coppia ha parlato ovviamente della loro arte, di come è nata la canzone che hanno portato sul palco dell’Ariston nel corso della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Si tratta del brano intitolato Raccogli l’attimo che è stato scritto per loro da Cristiano Malgioglio e rivisitato proprio dalla stessa Romina. Nel corso dell’intervista sembra che Romina Power si sia lasciata andare ad una battuta che ha lasciato senza parole Albano. Ma davvero il cantante di Cellino San Marco sta organnizando un funerale in un momento così tanto difficile? Cosa c’è di vero in questa notizia?

Albano Carrisi sta organizzando il funerale

A quanto pare Albano Carrisi in questo momento piuttosto delicato pare che stia organizzando un funerale.Il cantante di Cellino San Marco sarebbe piuttosto preoccupato per le condizioni di salute dell’amico Detto Mariano che pare sia ricoverato e si trovi in gravi condizioni. Nel corso dell’intervista, Albano avrebbe ammesso di essere in forte apprensione per tutto ciò che sta accadendo nel mondo e anche nel nostro paese per via della diffusione del coronavirus. Questa intervista che il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato a Radio Deejay, è stata per lui un’occasione per parlare anche del nuovo progetto discografico realizzato insieme all’ex moglie. Poi avrebbe anche parlato proprio dell’ organizzazione di un funerale ed è stato in quel momento che in radio è calato il silenzio e lo stesso Rudy è rimasto completamente senza parole. Quale funerale sta organizzando Albano Carrisi?

La preoccupazione di Albano

Il Coronavirus sta dilangando e la paura sembra davvero tanta, perchè il nemico non si conosce e la mortalità sta decimando la popolazione, soprattutto la più anziana. Lo stesso Albano avrebbe ammesso più volte di essere molto preoccupato per la diffusione del coronavirus visto che comunque i suoi figli si trovano in diverse nazioni del mondo e lontano da lui. Ma torniamo al funerale, a cosa si è riferito il cantante? “Sto organizzando il funerale di questo virus e sarà una gran festa per tutti“, ha dichiarato Albano Carrisi, convinto che ben presto torneremo tutti ad abbracciarci ed a brindare insieme.