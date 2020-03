Ricchi di Fantasia con Sergio Castellitto: trama e programmazione del film

Nel corso delle settimane appena trascorse abbiamo avuto modo di raccontare come è cambiata drasticamente la programmazione televisiva, dove diversi programmi sono stati bloccati a causa del Coronavirus. Dato lo stop necessario, ecco che arriva nella programmazione il film Ricchi di Fantasia con Sergio Castellitto.

Emergenza Coronavirus in Italia

In questi giorni abbiamo avuto modo di raccontare quello che sta succedendo in Italia e nel mondo a causa della pandemia del Coronavirus che ha assunto dimensioni davvero molto importanti.

Sono numerosi i decessi che si stanno verificando nel nostro paese, ma ecco che nel frattempo al fine di prevenire il contagio è stato chiesto a tutti gli italiani di rimanere a casa, fare smart working dove possibile e prevenire ogni forma di contatto con gli altri al fine di preservare sé stessi e coloro che ci stanno attorno.

Allo stesso modo sono stati interrotti anche tantissimi programmi televisivi per il quale erra richiesta la presenza in studio del pubblico o un impegno massiccio degli operatori di ripresa. Ma come sta cambiando la programmazione televisiva delle emittenti nazionali?

Ricchi di Fantasia con Sergio Castellitto

Al moneto gli unici programmi a non aver subito una variazione importante nel palinsesto televisivo sono quelli che svolgono l’impegno di informazione costante relativa agli aggiornamenti su quello che sta succedendo nella nostra nazione. Nel frattempo, gli altri canali cercano di fornire una valida alternativa a coloro che sentono la necessità di svagare con la mente.

Non a caso, ecco che nella programmazione televisiva arriva anche il film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli dal titolo Ricchi di Fantasia… una pellicola che i telespettatori sono in trepidante attesa di vedere in televisione stasera in onda su Rai 1.

Trama di Ricchi di Fantasia

Il film racconta la storia di Sergio, geometra carpentiere, e Sabrina ex cantante che sognano di poter lasciare il nido di casa e di andare a vivere insieme. Un collega di Sergio, stanco degli scherzi subiti, gli fa credere di aver vinto alla lotteria tanto che la coppia, con annesse parti di parentela, decidono di spiccare il volo…

Il tutto diventa molto più complicato dal momento in cui la scoprono di essere vittime di uno scherzo, tanto che dovranno mettere in atto una strategia studiata ad hoc che gli permetta di non deludere nessuno delle persone amate che credono nella loro relazione e nel punto di svolta che potrebbe arrivare da questa. Riusciranno nell’ardua impresa Sergio e Sabrina?