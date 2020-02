Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti perdono uno dei suoi personaggi: ecco di chi si tratta

L’attenzione mediatica in queste ore torna a concentrarsi sul game show di Avanti un altro per via dell’essenza di un noto personaggio particolarmente amato dai bambini. Il programma cult di Canale 5 perde uno dei suoi personaggi più comici e simbolo dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Paolo Bonolis ad Avanti un altro

In pochi conoscono come realmente sia nato il programma di Avanti un altro, se non che questo sia stato ideato da Paolo Bonolis e la sua fedele compagna di vita ovvero Sonia Bruganelli. La coppia si è unita anni fa in matrimonio e da quel momento in poi hanno cominciato davvero a condividere tutto, basti pensare al fatto che Sonia Bruganelli era anche tra gli autori del Festival di Sanremo che diversi anni fa la Rai decise di affidare a Paolo Bonolis.

Il loro sodalizio lavorativo li ha condotti fino alla scrittura e alla messa in scena di Avanti un altro, un programma che oggi gli permette di ottenere una lunga serie di consensi e anche di guadagni. Ma cosa sta succedendo negli studios del programma?

Avanti un altro perde uno dei suoi personaggi

Uno dei punti di forza di Avanti un altro, senza ombra di dubbio, è segnato dalla presenza nel geme show di alcuni personaggi che aiutano il conduttore durante il game show. Si tratta appunto del mini-mondo che di volta in volta si mette in mostra nel programma e che recita le domande al posto del conduttore, dato che ognuno di loro rappresenta un determinato momento del gioco di Avanti un altro.

Nel corso delle ultime ore ecco che arriva un segno particolare che riguarda uno dei personaggi del programma, dato che Avanti un altro perde uno dei suoi personaggi.

Che fine ha fatto l’Alieno?

Ebbene sì, oggi l’attenzione mediatica torna a concentrarsi sul personaggio dell’Alieno, un uomo piccoletto, con il baffetto e i capelli in su che aveva colpito il pubblico con le sue domande incomprensibili e che aveva incantato anche i più piccoli.

L’uomo non si vede da qualche tempo nel programma di Avanti un altro, motivo per cui in molti cominciano a temere il peggio per l’uomo. Al momento nessuno conosce cosa stia succedendo all’Alieno di Avanti un altro, il quale è stato gradevolmente sostituito dal cognato ovvero Nico Tortorici che si è già accaparrato il ben volere del pubblico del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.