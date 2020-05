Avanti un altro, Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli commossa dopo la dedica

L’attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata su Avanti un altro e Paolo Bonolis. A tenere banco nel mondo del web troviamo il messaggio commovente condiviso da Sonia Bruganelli, ecco di cosa si tratta.

Avanti un altro, quando torna in onda con le nuove puntate?

Questa è una delle domande che spesso si pongono i fan del game show condotto da Paolo Bonolis che al momento sta continuando in modo regolare la sua messa in onda nonostante il fermo annunciato da casa Mediaset.

Sono state settimane piene di fermento per Bonolis che sarebbe stato anche impegnato in un braccio di ferro con l’emittente televisiva anche se al momento tutto sembra aver trovato l’equilibrio di un tempo. Al momento non è ben chiaro come cambieranno le cose durante la Fase 2 della pandemia del Codiv-19, ma il conduttore del game show di Casa Mediaset potrebbe aver avuto tutto il tempo necessario per pensare a un eventuale piano b, e quindi anche un ritorno in Rai, ma il tutto non finisce qui.

Il messaggio commovente della moglie di Paolo Bonolis

Nonostante il successo ottenuto dai programmi condotti da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli spesso e volentieri si ritrova vittima degli haters che attaccano ogni cosa che la donna condivide sul social.

Non a caso, Sonia Bruganelli in occasione di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito ai web: “Sui social ho fatto qualche passo indietro. Non rinnego nulla – ha spiegato la moglie del conduttore – ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento. Nell’ultimo anno siamo stati costretti a dover cambiare scuola a uno di loro per delle situazioni molto vicine al bullismo”. A tenere banco in queste ore però troviamo il messaggio commovente condiviso dalla donna sui social.

“Mi manchi ogni giorno”

Sonia Bruganelli ha deciso di condividere un messaggio dedicato al padre che da un anno è scomparso dalla sua vita. Il ricordo dell’uomo è ancora vivo nella vita di Sonia Bruganelli, la quale sente ancora il macigno sul suo cuore come un anno fa nel giorno in cui ha dovuto dirgli addio.

Su Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha scritto il commovente messaggio in cui è possibile leggere: “Domani è 1 anno che non ci sei più manchi ogni giorno”. A rispondere subito al messaggio è stata la cognata Claudia Ruggeri: “È sempre con te”.