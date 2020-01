Caterina Balivo rimprovera una persona del pubblico: bufera a Vieni da me

L’attenzione mediitacia in questi giorni torna a concentrarsi su Caterina Balivo e il programma Vieni da me. In particolar modo sembrerebbe che Caterina Balivo avrebbe rimproverato una persona nel pubblico. Ecco cos’è successo.

Caterina Balivo il successo di Vieni da me

Sono passati due anni dall’inizio del programma di Catenina Balivo, Vieni da me. La conduttrice di casa Rai ha deciso di lasciare il programma di Detto Fatto per avviarsi in una nuova avventura che di è rivelata in grandissimo successo.

Ad affiancata troviamo uno strepitoso staff, tra questi troviamo anche Lorenzo Farina una web star che ha raggiunto la notorietà grazie alla satira fatta con vari meme dedicati alla famiglia reale. Ogni giorno Caterina Balivo ospita vdi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, dato che la conduttrice ha trovato il modo perfetto per trattare argomenti di cronaca grazie alla satira del web come è accaduto dopo l’addio del Principe Harry alla famiglia reale. Caterina Balivo avrebbe perso il lime della regione rimproverando una persona dello studio. Ecco cos’è successo.

Caterina Balivo rimprovera una persona del pubblico

Il caso relativo all’addio del Principe Harry ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Lorenzo Farina che in questi anni ha raggiunto il successo grazie alla pagina Baby George ti disprezza, pubblicata inizialmente su Facebook e che in un secondo momento è arrivato invece nella piattaforma di Instagram.

La carriera da web influenecer avviata da Lorenzo Farina e la pagina Baby George ti disprezza ha fatto sì che l’uomo arrivasse anche nel programma di Caterina Balivo Vieni da me. Non a caso ecco che i due si trovano a commentare quello che è accaduto alla famiglia reale quando Catarina Balivo perde le staffe e rimprovera una persona seduta tra il pubblico.

Vieni da me: “Lo fai dopo”

Caterina Balivo ha interpellato Lorenzo Farina per commentare il divorzio reale dopo che Meghan Markle e Harry hanno rinunciato ai loro privilegi reali, preferendo la libertà alla corona, sollevando un caso mediatico e politico.

Nel momento in cui Lorenzo Farina mostra un meme, ecco che Caterina Balivo lo interrope. La conduttrice di Vieni da me ha rimproverato una persona nel pubblico chiedendole di smettere di mangiare le pellicine attorno alle unghie, dato che comunque si trovava in una trasmissione televisiva. In pochissimo tempo il video ha fatto il giro del web, ma Caterina Balivo commenterà il tutto in occasione della nuova puntata del programma Vieni da me?