Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i rumors parlano di matrimonio in vista

L’amore tra Cecilia Rodrigez e Ignazio Moser continua e procede a gonfie vele. Nata nella casa del Gf Vip, la loro storia sembrava passeggera, invece, hanno stupito tutti e adesso conducono, anche, insieme un programma su MTV. Insomma, la sorellina di Belén e l’ex ciclista hanno intenzioni molto serie.

Lo scorso Natale sono volati in Argentina così Cecilia ha potuto presentare il fidanzato a tutti i suoi parenti. Mentre la Rodriguez è ormai di casa in Trentino Alto Adige, dove vivono i genitori di Moser e dove ha sede l’azienda vinicola di famiglia. Negli scatti di questo servizio vediamo Ignazio intento a scattare delle foto- probabilmente da pubblicare su Instagram- alla fidanzata che si mette in posa nel centro di Milano.

I due, poi, proseguono la camminata insieme alla loro cagnolina, l’adorabile Aspirina. La cucciola è stata portata dall’Argentina in Italia da Cecilia che non riusciva a separarsene. In breve tempo anche Moser si è affezionato a lei e adesso compongono un terzetto molto unito. La passeggiata della coppia procede con una puntatina dal fiorista. La Rodriguez sembra perplessa su cosa scegliere, poi opta per un colorato mazzo di tulipani e l’uscita si conclude con un bel bacio a favor di fotografi.

Cecilia e Ignazio più volte sono stati considerati ad un passo dal “sì”, ma, mentre lo sportivo preferirebbe mettere prima in cantiere un bebé, la modella argentina sogna di indossare l’abito bianco. La più piccola di casa Rodriguez ci tiene infatti a fare tutto per bene e vorrebbe diventare madre solo con la fede al dito. Le prove da mamma, poi, le ha già fatte con Santiago, figlio di Belén e di Stefano De Martino. Per il nipotino Cecilia nutre un amore immenso e spesso gli fa da baby sitter.

All’arrivo della cicogna in casa Rodriguez/Moser non dovrebbe comunque mancare molto, visto e considerato che la showgirl ha sempre detto di voler essere una mamma giovane, come lo è

stata la sua. Veronica Cozzani è un punto di riferimento per Belén, Jeremias e Cecilia e, sicuramente, non vede l’ora di diventare nonna bis!