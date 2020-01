Chi l’ha visto? Anticipazioni puntata 29 Gennaio 2020: svolta nel caso di Giusy Ventimiglia

Tutto pronto per una nuova puntata d Chi l’ha visto?, durante la quale verranno discussi alcuni casi di cronaca che hanno animato i giornali. La redazione ha lanciato le prime anticipazioni circa la scomparsa di Giusy Ventimiglia, della quale non si hanno più notizie da 4 anni. Finalmente potrebbe essere arrivata una svolta nel caso.

Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata

Uno dei programmi di punta della Rai senza ombra di dubbio è Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli che negli anni è diventato un punto di riferimento per molte persone in Italia, le quali chiedono aiuto al fine di ritrovare i loro cari che risultano essere scomparsi. Il programma è anche celebre per aver dato in diretta la comunicazione del ritrovamento del corpo della piccola Sarah Scazzi, uno dei casi più mediatici della televisione italiana.

Nel corso delle ultime ore sono state diffuse anche le nuove anticipazione relative ai casi che verranno trattati nella puntata di Chi l’ha visto?, come ad esempio il caso di Giusy Ventimiglia. Ecco quali sono le novità.

Svolta nel caso di Giusy Ventimiglia: la donna è stata uccisa?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, le anticipazioni riguardanti Chi l’ha visto? sono concentrate sul caso riguardante la scomparsa di Giusy Ventimiglia. La donna, mamma di un figlio ormai adulto, è scomparsa quattro anni fa da Bagheria dove viveva insieme alla famiglia.

Cosa sia successo alla donna è un vero mistero, ma il fratello ha sempre sostenuto che la sorella potesse esser stata uccisa e che quindi le indagini dovevano concentrarsi su un possibile femminicidio. Oggi ecco che arriva la svolta nelle indagini: Giusy Ventimiglia è stata uccisa?

“Mia sorella non è mai uscita da Bagheria”

La famiglia di Giusy Ventimiglia a sempre urlato il suo dolore a Chi l’ha visto? affermando come secondo loro la trentacinquenne sarebbe stata uccisa. A distanza di anni, ecco che una testimone decide di rompere il silenzio e raccontare i un avvistamento che a cambiato il corso delle indagini. Dunque, Giusy Ventimiglia è stata davvero uccisa?

Il fratello della donna, intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, non a caso, sulla scomparsa di Giusy ha dichiarato: “Io sono convito che mia sorella non sia mai uscita… mia sorella non è mai uscita da Bagheria. Non abbiamo nessun elemento che ci faccia pensare che mia sorella sia fuori o insieme a un’ipotetica persona di cui si sia innamorata”.