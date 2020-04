Chiara Ferragni una furia con il marito Fedez “Ti stacco il ca…o”: il video diventa virale

Fedez e la moglie Chiara Ferragni sono sempre molto attivi sui social network ed i loro video e Instagram Stories divertono tanto i loro follower. Anche in queste settimane di quarantena, la coppia più invidiata di questi ultimi anni ha tenuto compagnia ai fan, condividendo spesso e volentieri dei video e delle immagini che li ritraggono in gag molto divertenti, anche insieme anche al figlio Leone. Sono sempre di più i follower che non aspettano altro che vedere un video della famiglia italiana più Social di questi ultimi anni. Soprattutto in questo momento di grande tensione e paura per questa emergenza da coronavirus che sta propagando in tutto il mondo, Chiara Ferragni e Fedez vogliono dare un momento di allegria e di spensieratezza ai propri follower regalando delle chicche piuttosto divertenti anche in compagnia del piccolo Leone.

Chiara Ferragni e la sua ossessione per TikTok

Sembra che ultimamente tra i loro giochi più divertenti ci sia tiktok, ovvero all’ultima ossessione di Chiara Ferragni la quale spesso e volentieri coinvolge nelle sue coreografie anche il marito, il figlio e talvolta anche il suocero. Nonostante le loro esibizioni non siano al top, divertono tanto i loro follower. Questi ultimi sembra che abbiano tanto apprezzato i balletti divertenti della Ferragni ma altrettanto apprezzati sono gli scherzi di Fedez, soprattutto quelli ai danni della moglie Chiara. È stato proprio uno di questi ultimi scherzi di Fedez che ha scatenato l’ira della moglie, la cui reazione pare sia stata talmente tanto forte da aver portato Fedez a dover censurare il video che aveva pubblicato poche ore fa sul suo profilo social.

Un video di Fedez fa infuriare Chiara, la reazione dell’influencer è da censura

“Ti stacco il ca**o!”, avrebbe detto Chiara a Fedez perchè piuttosto irritata dallo scherzo che il marito ha pensato bene di farle. Ovviamente Fedez, pare sia stato costretto a censurare la parte in cui la moglie Chiara Ferragni pronuncia quelle parole, ma pare che non sia riuscito a farlo in tempo e il video è diventato immediatamente virale.

Nonostante ci fosse la censura effettivamente l‘esclamazione dell’influencer sembra piuttosto chiara. Ma di che scherzo si parla? Sostanzialmente Fedez pare che abbia voluto spaventare la moglie per vendicarsi di uno scherzo organizzato dall’influencer insieme al suocero, ai danni proprio del rapper. Così il cantante pare che abbia spaventato la moglie con una ciocca di capelli sul suo cuscino perfettamente uguale alla chioma dell’influencer.