”Ci siamo baciati dietro le quinte” Romina Power stuzzica Albano Carrisi

Come tutte le storie dove si è vissuto un grande amore, anche quando tutto finisce rimane un grande dolore. Per fortuna sono andato avanti e sono riuscito a superare come sempre gli ostacoli che mi sono capitati nella vita. Ha detto Albano Carrisi. Esiste una canzone che Albano ha inciso tanti anni fà dedicata proprio a Romina Power, una canzone che sembra proprio un inno d’amore.

Come ogni sabato sera, Albano e Romina erano da Maria De Filippi alla finale di Amici 19. Maria De Filippi c’ha visto lungo, infatti, ai cantanti ha dato il ruolo di giudici e successivamente di professori. Non sono mancati divertenti sketch di scherzi verso Rudy Zerbi. In trasmissione Romina Power non ha fatto mancare la complicità verso Albano.

Romina Power: “L’ultimo bacio ad Al Bano? Dietro le quinte”

I due come sempre smentiscono i rumors che parlano di un loro ravvicinamento sentimentale, Ecco perché trovi Maria De Filippi ha voluto approfondire indagando sul loro attuale rapporto. Ovviamente, non è stata una vera e propria intervista momento di gioco dove le risposte date da Romina Power hanno messo in difficoltà l’ex marito. Maria De Filippi ha chiesto di entrambi se si ricordassero il momento del loro ultimo bacio e, Albano Carrisi ha risposto di no, perché era passato tanto tempo.

A quel punto Romina lo ha smentito dicendo: “Ma è stato poco fa, dietro le quinte”.

Rimasto di sasso dalla risposta, Albano Carrisi ha voluto dire a tutti i presenti ed al pubblico a casa di non crederle perché stava mentendo. Il gioco è continuato con una domanda sui rapporti amorosi. Romina, divertita dalla cosa, ha risposto con ironia: “Tutti i giorni”. Lui invece ha preferito cambiare discorso.

Tornati sul profilo Instagram, Loredana Lecciso ha postato un esclusivo scatto che la immortala mentre è alle Tenute Al Bano e porge una mano sulla spalla del famoso ex compagno, durante la sua quarantena vissuta proprio insieme al cantante, a Cellino San Marco.