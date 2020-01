Diletta Leotta, un uomo che non è Scardina le mette le mani addosso. Cosa è accaduto?

Diletta Leotta è finita proprio in queste ore al centro della cronaca rosa. Per quale motivo? Come tutti sappiamo, Diletta sarà impegnata in prima persona in questa settantesima edizione del Festival di Sanremo. Questi ultimi giorni prima dell’inizio della manifestazione sono molto impegnativi e la Leotta sembra davvero stracolma di impegni di lavoro. Tutti si chiedono se Daniele Scardina, ovvero il suo attuale fidanzato, accompagnerà Diletta in questa settimana in cui la conduttrice sarà impegnata a Sanremo per il festival. Per questo motivo, ma non solo la Leotta è stata al centro del gossip. Vediamo cosa è accaduto.

Diletta Leotta al centro del gossip: un altro uomo le mette le mani addosso

La conduttrice sarebbe al centro del gossip in questi ultimi giorni perché pare che un altro uomo le abbia messo le mani addosso? Di chi si tratta? Pare che il cantante nonché suo attuale opinionista del Grande Fratello vip 4, abbia deciso di allungare un po’ le mani su Diletta approfittando di un ballo fatto insieme alla Bella siciliana che sta facendo parecchio discutere il web. Stiamo parlando di Pupo. I due pare che si siano incontrati durante una festa di compleanno.

Diletta avrebbe fatto un ballo insieme al cantante e quest’ultimo però avrebbe approfittato della situazione mettendo le mani sulla vita della conduttrice, lasciandosi andare a qualche passo di danza sulle note della canzone intitolata “su di noi“, che tra l’altro è il brano che ha condotto il cantante al successo negli anni 90. Anche l’opinionista del Grande Fratello Vip è rimasto folgorato dalla bellezza della Leotta. Del resto è difficile che un uomo possa rimanere impassibile davanti alla bellezza della conduttrice siciliana.

Diletta al Festival di Sanremo 2020

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Diletta Leotta sarà una delle vallette che affiancherà Amadeus in questa settantesima edizione, molto chiacchierata tra l’altro, del Festival di Sanremo. In questi ultimi giorni tante polemiche sono nate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Amadeus ritenute sessiste. Ad ogni modo l’attenzione rimane concentrata proprio su Diletta Leotta e ci si chiede quando sarà possibile vedere la conduttrice sul palco dell’Ariston. A quanto pare però Diletta sarà presente nelle serate più importanti, ovvero quella di apertura e conclusione del Festival di Sanremo. Diletta si dice molto emozionata e non vede l’ora di salire su quel palco, dove però è già salita qualche anno fa come ospite. Quest’anno però per lei sarà diverso, perchè affiancherà il conduttore e sarà per lei un’emozione indescrivibile.