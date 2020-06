Elettra Lamborghini confessione su sé stessa: adesso è una donna diversa

Elettra Lamborghini ancora una volta torna protagonista del gossip per via di un messaggio che ha condiviso su Instagram Stories. La cantante ha fatto una grandissima rivelazione ai fan, parlando di sé stessa e in pochissime parole.

Elettra Lamborghini confessione su sé stessa

In questi anni di carriera abbiamo avuto modo di conoscere Elettra Lamborghini come una donna dal temperamento forte e anche temeraria. La Lamborghini non ha mai nascosto le sfaccettature del suo carattere, le quali sono arrivate anche al pubblico italiano grazie al suo ingresso nel mondo della musica e le varie interviste che questa ha rilasciato nei mesi scorsi, mostrando alcune sfaccettature di sé che nessuno conosceva.

In particolar modo, ecco che l’attenzione mediatica si concentra sulla fisicità di Elettra Lamborghini che questa ha imparato ad accettare, nonostante negli anni sia leggermente modificata. Non a caso, ecco che in un messaggio su Instagram Stories è possibile leggere come lei appunto si piaccia così, anche con un look realizzato all’ultimo minuto.

Elettra Lamborghini sposa nel 2020?

Il 2020 doveva essere un anno davvero importante per Elettra Lamborghini che doveva essere impegnatissima da un punto di vista lavorativo, tra firme copie e anche concerti da fare nella stagione estiva e non solo…

Questo doveva essere anche l’anno dell’amore per Elettra Lamborghini che nel mese di dicembre 2019 aveva annunciato il suo fidanzamento con il seguente messaggio condiviso su Instagram: “Il mio migliore amico me lo ha chiesto è la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me”.

Le prove dell’abito delle nozze

Tutti in Italia stanno cercando di riprende in mano la propria vita dal punto in cui l’avevano lasciata, così come sta cercando di fare anche Elettra Lamborghini che si è recata in Campania insieme ad alcuni amici per la tanto attesa e desiderata prova dell’abito.

Elettra Lamborghini, dunque, sta cercando di riprendere anche l’organizzazione del suo matrimonio anche se al momento nessuno sa se e quando si potranno riprendere le cerimonie e quindi anche i matrimoni. Dunque, non resta che chiedersi: riuscirà Elettra Lamborghini a realizzare il suo sogno d’amore entro il 2020 anche se è un anno per certi versi da dimenticare per tutti, dato quello che è successo a causa del Coronavirus?