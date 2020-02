Emma Marrone al cinema: avete mai visto il padre della cantante?

L’attenzione mediatica in queste ore torna a concentrarsi su Emma Marrone e la sua famiglia. La cantante salentina ha fatto il suo esordio al cinema insieme al regista Gabriele Muccino per il film Gli anni più belli, ma avete mai visto il padre dell’artista?

Emma Marrone l’esordio al cinema

Nel corso delle ultime ore abbiamo avuto modo di vedere Emma Marrone impegnati nella promozione del film che la vede nelle vesti di attrice per il cinema italiano. La cantante salentina, dunque, si è messa in gioco con le sue doti di recitazione, facendo un lungo studio su sé stessa che invogliata da Gabriele Muccino ha fatto il suo debutto con Gli anni più belli insieme a un cast d’eccezione composto da Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino ecc…

A ogni modo, ecco che oggi si torna a parlare di Emma Marrone ma non per via dei suoi grandi successi ottenuti sia sul palco che fuori in questi dieci anni di carriera, ma per via della famiglia che l’ha sempre accompagnata in ogni avventura.

Avete mai visto il padre di Emma Marrone?

Chi ha seguito Emma Marrone in questi anni, la cantante salentina ha sempre avuto un ottimo rapporto con la sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e supportata in ogni impresa della sua vita.

Ebbene sì, l’attenzione mediatica oggi si concentra sul papà di Emma Marrone, ovvero Rosario. La cantante salentina ha un bellissimo rapporto con l’uomo, condividendo con lui l’amore per la musica e avendo cominciato a muovere sempre insieme a Rosario Marrone i primi masi nella sua carriera. Oggi Emma e Rosario Marrone sono una squadra fortissima, dato che l’uomo accompagna la figlia in tutti i suoi concerti essendo la prima chitarra della band di supporto della cantante salentina.

“Non può dipendere tutto da te”

Come abbiamo avuto modo di spiegare, la famiglia ha avuto un ruolo importante nella vita di Emma Marrone essendo loro le persone che più di tutti hanno fatto il tifo per lei in ogni occasione, anche durante la malattia.

Non a caso, ancora oggi, i fan di Emma si commuovono nelle leggere anche la seguente dichiarazione che la cantante ha rilasciato sulla madre durante il periodo della malattia: “Niente, è bastato guardarci. Per la prima volta ho visto mia mamma piccola, veramente piccola […] Quello che le ho detto, con lo sguardo, è stato: ‘Basta, smettila, non può dipendere tutto da te. Una mamma non vuole vedere sua figlia in quelle condizioni in un ospedale, lo capisco e lo accetto, ma non puoi pensare che sia colpa tua. Mi hai dato la vita… mica hai messo al mondo una figlia rotta”.