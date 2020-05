Emma Marrone la foto su Instagram: post quarantena della cantante

L’attenzione mediatica torna a concentrarsi sulla vita di Emma Marrone per via di un evento molto speciale. A quanto pare la cantante salentina ha deciso di fare un viaggio lungo molti chilometri pur di vivere tale gioia. Ecco di cosa si tratta.

Emma Marrone post quarantena

Inutile negare come Emma Marrone abbia vissuto dei mesi davvero molto intensi per via delle tante cose che sono capitate nella sua vita recentemente.

Ricordiamo che Emma Marrone durante gli ultimi mesi del 2019 ha dovuto lasciare per un breve lasso di tempo il mondo della musica per via di quello che le stava succedendo. Il tumore nella vita della cantante salentina era tornato in modo insistente, travolgendo l’artista in un vortice che conosceva benissimo. Il tutto per lei si è risolto in pochissimo tempo e, dopo qualche settimana di buio profondo, Emma Marrone è tornata a sorridere alla vita, ai fan e con la forza della musica che non l’ha mai abbandonata. Adesso ecco che anche per lei arriva il post quarantena che desiderava.

Emma Marrone la foto su Instagram

Come abbiamo avuto modo dispiegate, per Emma Marrone non è stato un periodo facile e la paura è tornata a bussare alla sua porta per via del Coronavirus. Dopo la vicenda del tumore, Emma Marrone ha capito ben presto di essere un soggetto molto delicato, decidendo così di rimanere a casa e seguire in modo super rigido le leggi, fornendo così anche il buon esempio.

A ogni modo, ecco che in una foto su Instagram pubblicata settimane fa è possibile leggere: “Tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo ritenerci fortunati visto che tanta altra gente sta soffrendo. Spero di tornare presto a cantare. Sarà ancora più bello, e sarà la cosa più bella del mondo. Tenete duro, restate a casa, tutto questo passerà e forse capiremo quali sono le cose importanti della vita”. Ma il tutto non finisce qui.

“Ricongiungimento familiare”

Nonostante la paura, e la vita chiusa in un appartamento nel cuore di Milano, come altre persone in giro per l’Italia, Emma Marrone non è mai tornata in Puglia… fino a qualche giorno fa.

Data la fase due della pandemia da Coronavirus, la prima cosa che Emma Marrone ha pensato di fare per sé è stata quella di recarsi a casa dai genitori che hanno provveduto subito a coccolarla. Non a casa su Instagram è possibile leggere: “Ricongiungimento familiare/ Io la mia famiglia e la ‘friseddha’. Salento mio. Profumo di casa. Grazie vita”.