Emma Marrone la musica dopo le lacrime, il grande annuncio per i fan

Il coronavirus ha cancellato, tra i tanti altri, anche il concerto di Emma all’Arena di Verona che si. sarebbe dovuto tenere il 25 maggio. Una data speciale, il giorno del suo compleanno, e via social la cantante salentina è scoppiata a piangere. “Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita.

Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta”, ha dichiarato durante la diretta Instagram. Emma ha invitato tutti i suoi follower alla sua festa di compleanno virtuale: una diretta Instagram in cui si è messa a nudo. I suoi 36 anni avrebbe voluti festeggiarli sul palco dell’Arena di Verona ma l’emergenza sanitaria ha stravolto i suoi piani.

Il rammarico più grande è non aver potuto ringraziare i fan con la sua musica. “Volevo farvi sentire che ero lì per voi. Volevo stare con i miei musicisti e la mia crew, avevo preparato delle sorprese pazzesche anche per ringraziarvi di averlo fatto diventare sold-out nel giro di 20 giorni”, ha detto la Marrone con gli occhi lucidi.

“Sono cambiati i piani di tutti in questo momento. Tutti avevamo piani e progetti da realizzare ma purtroppo sono successe delle cose che hanno un po’ cambiato la vita a tutti”, ha continuato. “Ho riflettuto molto su tante cose e spero di essere cambiata in meglio in questo periodo. Quando tornerò spero di essere più consapevole e meno spaventata”.

Emma Marrone ha vissuto dei momento davvero molto difficili per via di quella che è stata la sua lotta contro il cancro. A ogni modo uno dei desideri della cantante è quello di poter tornare sul palco e dimostrare a sé stessa e agli altri che tutto ormai in ricordo, nel frattempo ecco che la cantante salentina torna in un lungo che tanto ama.

Emma Marrone la musica dopo la malattia

Nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di raccontare cosa è successo nella vita di Emma Marrone che ha dimostrato di essere una vera combattente.

Tutto per la cantante è cambiato improvvisamente in men che non si dica, dall’avvio di un nuovo lavoro discografico e una canzone scritta da Vasco Rossi… alla folle corsa contro il tempo, un’operazione per salvare sé stessa dal cancro che era tornato nella sua vita.

A raccontare tutto è stata successivamente Emma Marrone, la quale ha anche spiegato di aver tenuto sempre con sé un piccolo quaderno dove scrive di continuo tutto ciò che poi diventa musica. Un qualcosa che ha continuato a fare anche in questi mesi, pensieri che adesso sono diventati canzoni in vista di un nuovo album?

Emma Marrone il grande annuncio

Nel corso delle passate settimane a tenere banco nel mondo delle notizie troviamo anche la condivisione da parte di Emma Marrone un video messaggio in cui spiega ai fan quanto sia stata delusa dal non poter fare il concerto all’Arena di Verona che per lei rappresentava una forma di riscatto dalla malattia. Non a caso, lei stessa sul Instagram ha dichiarato: “Volevo stare con tutta la mia crew […] avevo preparato delle sorprese pazzesche anche per ringraziarvi del fatto che questo concerto l’avete fatto diventare sold out nel giro di 20 giorni, io volevo stare lì, cantare, dire ‘C***o io ce l’ho fatta un’altra volta e sto qua e canto per voi per dirvi grazie“.

Gli annunci da parte di Emma Marrone però non finiscono qui, ecco perché.

Il grande ritorno per i fan

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, Emma Marrone ha condiviso con i fan un messaggio davvero importante che ha riempito il loro cuore di gioia.

Dopo l’amaro sfogo, ecco che Emma Marrone decide comunque di rimboccarsi le maniche e lavorare in studio di registrazione in vista di un nuovo album. Dunque, a cosa starà lavorando la cantate salentina in vista dell’estate 2020 post Covid-19?