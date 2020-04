Emma Marrone sconfigge il nemico e ritorna sulle scene: “Vi invito nel mio back stage”

Emma Marrone torna a essere protagonista del mondo del gossip per via di un qualcosa che è successo nella sua vita. A quanto pare la cantante ha deciso di mettersi in prima linea contro Coronavirus con un messaggio davvero importante e che le ha permesso anche di tornare in televisione, ecco di cosa si tratta.

Emma Marrone: “Più forti di prima”

Emma Marrone come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano ha deciso di abbracciare il movimento nato sui social contro il Coronavirus in cui viene chiesto appunto di rimanere a casa.

Ricordiamo che l’Italia è stata definita una zona rossa con diversi focolai senza più far distinzione tra il nord e il sud, anche se la regione della Lombardia è stata definita quella che in questi mesi sta pagando il prezzo maggiore della diffusione dell’epidemia con un ingente numero di morti. Emma Marrone che in questo momento, come tanti altri si trova chiusa in casa, ha scritto recentemente un messaggio in cui è possibile leggere: “Penso spesso a quando torneremo ad essere ‘NOI’. Vicini e pronti a prenderci per mano senza avere paura. Passerà. Deve passare. L’unica cosa che resterà di questa triste storia sarà la voglia di amarci più di prima. Volevo dirvelo. Un bacio alle mie Luci Blu”.

Emma Marrone sconfigge il nemico e ritorna

Nel corso del 2019 abbiamo avuto modo di vedere Emma Marrone tornare a lottare con quello che è stato il nuovo tumore che ha bussato alla sua porta, mettendola ancora una volta faccia a faccia con un male che già tempo addietro aveva sconfitto.

Adesso Emma Marrone fa un grandissimo ritorno sulle scene in quanto la cantante salentina ha già sconfitto il suo nemico giurato e adesso scende in campo anche contro il Coronavirus. Ecco il forte messaggio della cantante, la quale in via del tutto eccezionale torna in televisione.

“Vi invito nel mio back stage”

La produzione di casa Rai ha deciso di mandare in onda su Rai 3 i momenti più belli del passato tour di Emma Marrone, al fine tenere compagnia al popolo della notte e agli amanti della musica in senso lato.

Ad annunciare il tutto è stata Emma Marrone che su Instagram ha scritto il seguente messaggio: “Dalla rubrica lo shampoo lo faccio domani! Vi ricordo l’appuntamento di stasera alle 23:20 su Rai tre per rivivere insieme i momenti più belli di #adessotour! Seguirà una diretta notturna… vi invito nel mio back stage. A stasera!”.