Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, la valletta che gli ha rubato il cuore

Ezio Greggio, uno dei volti più amati delle reti Mediaset, la scorsa estate ha fatto centro di nuovo al timone di ‘La Sai L’Ultima?’: sempre brillante e in forma, deve parte del suo entusiasmo contagioso anche alla vicinanza della nuova fidanzata Romina Pierdomenico, la valletta che gli ha rubato il cuore. Il conduttore 65enne rivela: «Lei mi fa stare allegro e mi mantiene giovane: se va avanti così, mi metterò il grembiule e mi accompagnerà a scuola. E poi in cucina si vede che ha origini abruzzesi: dieta sana e ogni tanto mi fa parrozzo e arrosticini».

Da parte sua, la modella pescarese è felice del fatto che il partner, con la sua esperienza, la sensibilità e l’intuito, ogni giorno la aiuti a migliorare: «Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere e quanto sia importante prepararsi». Di lui, adora la galanteria e non solo: «Mi fa ridere, anche nei momenti più impensati, a volte mettendomi pure in imbarazzo».

Invece, quali doti di Romina hanno conquistato Greggio? «È giovane, con sani principi, allegra, capace di sorprendermi. Spero che il 2020 prosegua su questa strada». La coppia, a Natale insieme a Montecarlo, è pronta a concedere il bis ai tele- spettatori di Canale 5: «Un progetto insieme? La nuova edizione di ‘La sai l’ultima?’. Lo scorso anno la rete ha alzato di parecchi punti la media stagionale. Ovviamente vorrò Romina con me, un’autentica rivelazione». Nozze in vista?

La relazione tra Ezio e Romina va avanti da qualche anno ed è così seria che nel dicembre scorso il conduttore di ‘Striscia La Notizia’ si è recato in Abruzzo per conoscere i genitori di lei, nota per essersi classificata seconda a Miss Italia nel 2012, per avere partecipato come tentatrice a Temptation Island nel 2014 e per esser stata corteggiatrice a U&D nel 2016 (il tronista allora era Amedeo Barbato). I 39 anni di differenza che li separano – la modella abruzzese è nata nel 1993 – sembrano non spaventare Greggio, che si divide tra l’Italia e Montecarlo ed e noto per essere sensibile, generoso e | protagonista d’iniziative di solidarietà.