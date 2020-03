Flavio Insinna la gaffe a L’Eredità, chi è il famoso concorrente Bernando?

Durante dei giorni così difficili come questi il programma de L’Eredità di Flavio Insinna rappresenta un piccolo scorcio di normalità per il pubblico che segue lo show da casa. A tenere banco in queste ore troviamo però una gaffe fatta dal conduttore circa la partecipazione di un concorrente famoso, ecco di chi si tratta.

Flavio Insinna: L’eredità

Come abbiamo avuto modo di raccontare nel corso dei mesi, Flavio Insinna ha dato una svolta significativa alla sua carriera grazie alla conduzione de L’Eredità. L’attore ha deciso di mettersi in gioco dopo l’addio a Fabrizio Frizzi, arrivato in un momento delicato della sua carriera a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Flavio Insinna non ha mai nascosto il fatto di aver titubato un attimo prima di accettare la proposta che è stata mossa dalla Rai riguardante la continuazione del percorso del conduttore. A ogni modo, a convincere Flavio Insinna ha deciso di accettare solo dopo aver parlato con la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan. Comunque sia, tutto procedere nel migliore dei modi e la messa in onda del programma de L’Eredità assicura ai suoi fan una boccata di ossigeno in giorni così difficili come questi.

Flavio Insinna la gaffe con Jovanotti

Nel corso di queste ore a tenere banco nel mondo delle news troviamo un episodio che si è verificato nel programma de L’Eredità. Stiamo facendo riferimento alla partecipazione di un concorrente famoso che ha deciso di mettersi in gioco nel game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

Flavio Insinna, in occasione della nuova messa in onda della puntata de L’Eredità, ecco che nel presentare un concorrente nota una certa somiglianza nel loro cognome. Ecco di chi si tratta.

Chi è Bernardo Cherubini?

A prendere parte al gioco de L’Eredità è stato Bernardo Cherubini, che ha messo in allarme il conduttore de L’Eredità. Non a caso, ecco che il conduttore subito afferma di conoscere un’altra persona che vive nel suo stesso paese e che di cognome fa proprio Cherubini ma che in arte tutti conosciamo con il nome d’arte Jovanotti.

L’uomo ha subito affermato che il legame di parentela è reale e che lui è davvero il fratello di Lorenzo Jovanotti. La partecipazione a L’Eredità nasce proprio dalla voglia di mettersi in gioco nel game show di Rai 1, il quale è seguito dai membri della famiglia Cherubini che spesso si sfidano durante la sua messa in onda.