Giulia De Lellis, nessuno immaginava quella risposta: “Se ne vale la pena…”

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua a tenere banco nel mondo del gossip per via del loro tira e molla senza fine (forse). I due sono tornati insieme da poche settimane e, inevitabilmente, i fan si chiedono come sia riuscita Giulia De Lellis a perdonarlo, ecco la dichiarazione dell’influencer.

Le corna stanno bene su tutto

La fine dell’estate del 2019 è stato un momento molto importante per Giulia De Lellis che ha avviato una nuova relazione d’amore con Andrea Iannone e che ha fatto anche il suo esordio letterario per il libro: Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza.

L’opera in questione, dunque, raccontava la fine fella relazione con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne e grazie al quale ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda. Tutto per la coppia è cambiato quando l’ex tronista l’ha tradito con una donna di cui nessuno conosce il nome, anche e secondo alcuni rumors potrebbe essere proprio Belen Rodriguez. Ma cosa è successo da quel momento in poi?

Giulia De Lellis: nessuno immaginava quella risposta

Giulia De Lellis in occasione della presentazione del libro Le corna stanno bene su tutto, ha spiegato anche come nei mesi precedenti abbia cercato di recuperare il rapporto con Andrea Damante, ma con scarsi risultati. Non a caso, ecco che la coppia ha deciso di darsi ancora un’opportunità.

Non a caso, ecco che in un primo momento troviamo Giulia De Lellis insieme a Irama e successivamente con Andrea Iannone, convinti tutti che quello potesse essere davvero un amore così forte da segnare una svolta. Ma quel è stata la risposta sconvolgente data da Giulia De Lellis e che nessuno avrebbe mai davvero immaginato di leggere?

“Tutti possono sbagliare”

Giulia De Lellis ha deciso di raccontarsi ai fai qualche giorno fa, rispondendo a delle domande che i fan le hanno fatto su Instagram Stories.

L’influencer, parlando del modo in cui ha perdonato il suo attuale fidanzato ha dichiarato: “Se ne vale la pena perdono, perché tutti possono sbagliare!”. Successivamente, ecco che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer molto famosa e desiderata nel campo della moda, parlando del modo in cui ha perdonato Andrea Damante su Instagram ha rilasciato anche la seguente dichiarazione in cui è possibile leggere: “Sbagliare è umano. L’ho perdonato un giorno di due anni fa, quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto”.