Ilary Blasi insieme a Francesco Totti domina la neve in Trentino

Ilary Blasi sta pensando, ma neanche troppo, al suo prossimo futuro tv. E in questi giorni lo sta facendo con gli sci ai piedi. In testa ha solo la voglia di vacanza, in montagna, sulla neve. Per il resto, per ora si sa che ha sul tavolo alcune proposte, una in particolare, ma il dado non è ancora tratto. Dunque, si tace. E si sorride.

Tornando alla montagna, invece… Eh già, Ilary trascorre la settimana bianca con il marito, Francesco Totti, i tre figli, Christian, Chanel e Isabel. È salita in Trentino da Roma per le vacanze di Carnevale. Ma prima, subito prima di partire, si è concessa un abito “fluidissimo” per una festa in maschera: si è vestita da Achille Lauro-prima-serata-Sanremo. Beh, non è insolito che la Blasi si diverta con le sue folli sortite di una sera.

Quindi è partita alla volta delle vette innevate. Dopo aver trascorso il Capodanno alle Maldive, adesso è la volta di Madonna Campiglio. Eccola dunque, fra una garetta della piccolina di casa, Isabel, e un passaggio di burrocacao sulle labbra della secondogenita, Chanel, senza dimenticare di divertirsi sulla slitta con un paio di amiche, al secolo Fabiana Persichetti (odontoiatra di fiducia, per altro, della famiglia intera) e l’hairstylist delle vip romane Alessia Solidani (amicissima anche di Sabrina Ferilli).

E Francesco Totti? A lui, e gli va benissimo, non resta che sciare con il primogenito, Cristian. In attesa di vedersi in onda, il 13 marzo prossimo, con Celebrity Hunted Italia – Caccia all’uomo, prodotto da Amazon: si tratta di un “real-life thriller”, una serie in sei episodi in cui alcune star italiane dovranno scappare da un team di cacciatori esperti. I colleghi del Capitano? Fedez, lo YouTuber Luis Sal, Claudio Santamaria insieme con la moglie, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Un programma nel quale, a suo dire, si è divertito moltissimo. Come pure si è divertito ed emozionato a C’è Posta per te nei giorni scorsi. Come pure si diverte, quando lo chiamano come testimonial di questo o quel prodotto. Ma Totti non doveva annoiarsi, una volta appesi gli scarpini al chiodo (e dopo il saluto dello stadio più coinvolgente del mondo, nel maggio 2017, accompagnato da Ilary, i bambini e dai suoi compagni di squadra)? Perché a vederlo così, invece, France’, come lo chiama sempre Ilary, sta facendo una sontuosa invasione di campo… televisivo.