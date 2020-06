Kate Middleton e Principe William: ancora tradimenti, bufera a Buckingham Palace

Ancora aria di bufera a Buckingham Palace? A quanto pare Kate Middleton non starebbe vivendo un bel periodo e non solo, la Duchessa sarebbe molto in pensiero per il marito William… di nuovo alle spalle l’ombra di un tradimento?

Kate Middleton e il Principe William: un amore da favola?

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere l’evoluzione fatta dalla storia d’amore per il Principe William e Kate Middleton. La loro relazione non è mai stata semplice, sia dai tempi in cui i due hanno deciso di prendersi per mano la prima volta il loro rapporto è stato messo in difficoltà da fattori esterno, ma il Principe William ha deciso di tornare poi sui suoi passi chiedendo la mano della Middleton che è poi diventata sua sposa.

Successivamente le cose per loro non sono mai del tutto migliorare, dato che Kate Middleton e il Principe William sono sempre stati nel mirino del gossip a causa di rumors sul loro matrimonio e di eventuali tradimenti che il nipote della Regina Elisabetta avrebbe riservato alla Duchessa. Ma cosa sta succedendo adesso?

Kate Middleton nuovamente preoccupata?

Essere un membro della famiglia reale dei Windsor di certo non è il ‘lavoro’ più facile del mondo, soprattutto nel caso di Kate Middleton una donna del popolo che si è unita in matrimonio con il futuro Re di Inghilterra, dopo il Principe Carlo.

Il matrimonio di Kate Middleton il Principe William ha fatto sognare il mondo, conosciuti tra i banchi dell’università e poi uniti in matrimonio anche se i momenti bui non sono mai mancati. Non si tratta di semplici crisi matrimoniali, bensì di tradimenti che hanno messo in discussione il royal wedding, un qualcosa che ancora oggi preoccupa Kate Middleton. Dunque, cosa sta succedendo?

Tradimenti a Buckingham Palace?

Nel corso degli ultimi anni non è la prima volta che si parla di un possibile tradimento da parte del Principe William a Kate Middleton. In particolar modo nel 2019 si è anche parlato di una relazione extra coniugale tra il nipote della Regina Elisabetta e una cara amica di Kate Middleton, un qualcosa che ha messo seriamente in crisi la Duchessa di Cambridge tanto che la sovrana decise di intervenire per salvaguardare il tutto.

Oggi, ecco che l’attenzione mediatica si concentra su una possibile crisi tra il Principe William e la Duchessa di Cambridge dato che, secondo quanto reso noto da Tatler sembrerebbe che il nipote della Regina Elisabetta stia incontrando di nascosto un’altra donna… dunque, che il marito ancora una sia messo in pericolo e che la sovrana sia costretta a intervenire per rimettere tutto a posto, come sempre?