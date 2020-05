Lady Diana e Camilla Parker prima amiche e poi… la foto e la competizione spietata

La storia di Lady Diana ruota attorno al matrimonio con il Principe Carlo e la sua amante, poi anche futura sposa, Camilla Parker Bowles. Le due donne in un primo momento erano anche amiche ma poi tutto è cambiato.

Lady Diana: la donna perfetta

Diana Spencer era una giovane donna quando la Regina Elisabetta decise che lei sarebbe stata la moglie perfetta per il Principe Carlo che ormai era anche stato definito uno degli scapoli d’oro di quell’epoca.

La Spencer, ancora molto giovane, è stata designata come la donna perfetta per adempiere in futuro anche il ruolo di Regina e quindi compagna del Re di Inghilterra quando la Regina Elisabetta sarebbe venuta a manca e, molto probabilmente lo sarebbe stata davvero se solo gliene fosse stata data l’opportunità. Oggi anche lo scenario della famiglia reale sarebbe potuto essere diverso se solo Lady Diana fosse stata ancora in vita, ma nessuno alla Spencer ha dato modo e tempo di trovare davvero il suo posto nel mondo e le conseguenze delle sue scelte hanno anche determinato quello che oggi è il panorama della famiglia reale a Buckingham Palace e fuori il palazzo.

Lady Diana e Camilla prima amiche e poi…

Come abbiamo sempre avuto modo di raccontare, Lady Diana era ancora molto giovane quando venne designata come la moglie perfetta per il Principe Carlo anche se lui è sempre stato innamorato solo di Camilla Parker Bowles.

In pochi sanno che in un primo momento la Duchessa di Cornovaglia e Lady Diana erano anche amiche ma, quando la Regina scelse la Spencer come moglie del figlio, le cose tra di loro cambiarono. Sembrerebbe, infatti, che tra le due donne nacque una grande rivalità che le mise l’una contro l’altra contendendosi l’amore di un uomo che in cuor suo aveva già scelto.

Devastante competizione

La conferma di quanto detto arriva dal fatto che nel 1980 Lady Diana Spencer e Camilla Parker Bowles vennero immortalate insieme in una foto. Poco dopo, ecco che a Palazzo venne annunciato l’imminente matrimonio con il Principe Carlo e le cose tra le due donne sono subito precipitate.

Lady Diana venne a sapere della relazione che Carlo ebbe con Camilla e con la Duchessa nacque una competizione che pian piano ha segnato anche la fine del matrimonio, il cui divorzio arrivò nel 1992 scuotendo anche la cronaca rosa mondiale con la fitta rete di tradimenti tra il Principe del Galles e la Principessa triste.