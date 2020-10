ROMA. Prosegue la piena emergenza in difesa, ma dal campo Simone Inzaghi riceve le notizie che aspettava dai due più a rischio: Radu e Correa stringono i denti e oggi pomeriggio contro l’Inter ci saranno. Il Tucu aveva alzato bandiera bianca poco prima del fischio d’inizio con l’Atalanta per un mal di schiena, l’alternativa salvo clamorose ricadute resta Caicedo o Immobile ad agire da solo con ParoIo in mediana e Luis Alberto spostato a trequarti alle spalle del partenopeo. «Ho dei ballottaggi, vedremo con la seduta di oggi», ha ammesso sibilino Inzaghi ieri nel primo pomeriggio. Per il resto le questioni di campo si riducono alla possibile convocazione di Mohamed Fares, tuttavia stando a Inzaghi non ancora in condizione di poter scendere in campo dall’inizio: «Manca ancora l’allenamento di oggi – precisava ieri il tecnico prima della rifinitura -penso che verrà convocato, è arrivato con una preparazione non adeguata, nel suo club si limitava al lavoro atletico. Sta crescendo, cercando di imparare velocemente, è un ragazzo disponibile, ma penso che al massimo andrà in panchina». In difesa, con il recupero di Radu, al fianco di Acerbi dalla parte opposta toccherà ancora a Patrie. Sugli esterni, confermati Marusic a sinistra e Lazzari a destra, per una sfida a distanza con il nerazzurro Hakimi: «Siamo veloci entrambi – ha sottolineato l’ex Spai ieri a Dazn – Ci sono tanti esterni in Serie A molto rapidi, dire chi è il più veloce è molto complicato. Lui 36 km/h e io 35,5 km/h? Sì, perché avevo il vento contro, lui è veramente un grande giocatore, domenica lo vedremo dal vivo». Sulla sfida ai nerazzurri, Lazzari si dice certo: «Quest’anno si sono rinforzati ancora di più, affronteremo una squadra tosta. Ma noi siamo la Lazio, sappiamo di avere una grande rosa, in una gara secca così non c’è una favorita, possiamo dire la nostra».

Lazio Inter è uno dei grandi match del weekend di Serie A, insieme alla partita Juventus-Napoli che si giocherà domani sera alle ore 20.45. La squadra di Antonio Conte è a punteggio pieno, dopo aver vinto le prime due partite. La squadra nerazzurra si trova a pieni punti insieme a Verona, Milan, Napoli e Atalanta. L’obiettivo dei nerazzurri sembra uno, ovvero conquistare altri tre punti per mettere un pò subito sotto pressione la Juventus. La Lazio invece viene da una sconfitta contro l’Atalanta, partita finita per 1-4. La prima dopo la vittoria per 0-2 sul capo del Cagliari. Insomma, tutti questi presupposti ci fanno capire come effettivamente questo sia un match piuttosto interessante.

Possibile formazione

La Lazio affronterà così l’Inter ma dovrà fare a meno di Radu che si è fermato contro l’Atalanta. Al posto suo giocherà Bastos, nonostante comunque il giocatore sia in uscita in queste ultime ore di mercato. Ci sono davvero poche alternative a centrocampo. Correa sembra sia alle prese con problemi alla schiena. In attesa di rinforzi, Caicedo andrà ad affiancare Immobile. Marusic invece sembra essere confermato a sinistra.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro martinez

II carattere di chi è reduce da quattro sberle prese in casa solo mercoledì scorso e gli chiedono se forse non siano ingiuste le troppe aspettative sulla Lazio, sia pure in un momento di emergenza come quello attuale. Simone Inzaghi deve aver trasecolato sulla poltrona.

“Ma come?” deve essersi domandato. Lui che sono quattro anni che si lamenta di non vedere mai la Lazio tra le prime nella griglia pre-campionato, basta una sconfitta a far ricredere tutti dopo aver sfiorato lo scudetto solo tre mesi fa? Ecco perché il titolo della vigilia di Lazio-Inter di oggi pomeriggio lo sceglie lui, con l’orgoglio di chi non vuol vanificare quanto costruito finora: «Le aspettative?

Giusto che ci siano – replica stizzito e un po’ sorpreso Inzaghi – veniamo da un’esaltante stagione, abbiamo vinto un trofeo e siamo tornati in Champions. Sapevamo di poter incontrare dei problemi nelle prime 3 partite, dobbiamo andare oltre per cercare di fare una gara importante contro una squadra forte».

Dunque, giuste le aspettative perché la Lazio non vuole cercare alibi. Inzaghi lo aveva detto già a caldo dopo f 1-4 contro Gasperini: «Oggi forse è stata la nostra miglior partita». Tradito, se vogliamo, dalla fase difensiva che aveva concesso agli orobici quattro reti su cinque tiri nello specchio. Errori, di fase o di concentrazione, che il tecnico biancoceleste non vuole comunque più vedere.

Specie contro il miglior attacco del campionato, capace di segnare già 9 reti in due partite: «Sappiamo che tutti noi abbiamo fatto un ottimo percorso, siamo agli inizi, ci sono subito questi due scontri diretti immediati. Mercoledì sera abbiamo giocato abbastanza bene, con errori che non ci possiamo permettere.

La buona gara non è bastata, con l’Inter dovremo fare meglio e tenere altissima la concentrazione». Servirà quella che lui ama sempre citare quando incontra corazzate come inter di Conte: «Che partita dovremo fare?

Una partita perfetta – spiega – L’Inter è una squadra molto fisica, tosta da affrontare, con un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare. Servirà più concentrazione di mercoledì». Ma se gli parli di concentrazione, allora non può non venire in mente anche la scarsa precisione di Ciro Immobile sotto porta. Contro l’Atalanta il re del gol della scorsa stagione ha prima colpito una traversa a porta spalancata e a portiere battuto, poi si è fatto ipnotizzare in contropiede da Sportiello vanificando il possibile 2-3 che avrebbe davvero riaperto i giochi per un clamoroso remake del 3-3 in rimonta dello scorso anno. Guai a toccare Immobile, ci mancherebbe.

Ma Inzaghi si aspetta anche i gol di altri reparti, proprio come la scorsa stagione: «In questi anni abbiamo segnato tanto con Ciro, ma anche con gli altri. Siamo all’inizio, mercoledì potevamo segnare di più, cercheremo di migliorarci partita dopo partita».

Quella di oggi sarà l’ultima fatica in emergenza prima della pausa, poi la Lazio conta di ricomporre il puzzle delle assenze compresi gli ultimi colpi di mercato. Al momento, la società si è detta soddisfatta con l’arrivo di Andreas Pereira.

Inzaghi strizza l’occhiolino a Tare e chiede solo una cosa: «Il ds lavora 24 ore al giorno. Lui sa il da farsi, spero che il mercato si chiuda al più presto, in modo che tutti possano essere concentrati esclusivamente sul campo e sulla propria professione».

A un ritiro prolungato anti contagio da Covid, Inzaghi però non ci crede e replica: «Le previsioni dicevano che con l’autunno ci sarebbe stata un’impennata dei casi e così è stato, penso che rispetto a febbraio, marzo le autorità sanitarie e il governo sappiano muoversi meglio. Avevano preventivato questa cosa. Bisogna stare tranquilli, cercare di prendere le precauzioni necessarie. Spero possa andare tutto bene». L’ultima frase è buona anche per il risultato di domani. Una speranza di questi tempi, più che una certezza.