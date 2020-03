Mara Venier e Maria De Filippi si scambiano i programmi: accordo con la Rai

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere Mara Venier impegnata in importanti programmi di successo di casa Mediaset, una cosa che le ha permesso di approfondire l’amicizia sia con Alessia Marcuzzi che con Maria De Filippi. Oggi però l’attenzione si concentra sulla moglie di Maurizio Costanzo: possibile che le due conduttrici possano aver deciso di scambiarsi i programmi?

Mara Venier l’addio a Mediaset?

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in articoli precedenti, Mara Venier è tornata alla Rai dopo un periodo di separazione e militanza a Mediaset dove ha ricoperto il ruolo di opinionista per diversi programmi di successo come ad esempio L’Isola dei Famosi e Tu si que vales insieme a Maria De Filippi.

La conduttrice dopo il periodo trascorsi in Mediaset, ecco che Mara Venier torna in Rai ma non ha di certo perso la sua amicizia con Maria De Filippi che se questa possa esser stata messa a dura prova per via della faida tra le due emittenti televisive… ma se le due donne di scambiassero i ruoli nei loro programmi?

Mara Venier e Maria De Filippi si scambiano i programmi

Per vedere Maria De Filippi condurre un programma in Rai abbiamo dovuto attendere la messa in onda del Festival di Sanremo la cui conduzione e direzione era stata affidata a Carlo Conti che ha fatto tutto il possibile per averla al suo fianco.

Oggi però ecco che l’attenzione si sofferma su una nuova avventura che Mara Venier potrebbe intraprendere insieme a Maria De Filippi sulla quale a TV Blogo aveva dichiarato: “La persona che mi aveva offerto tante cose belle è una persona alla quale voglio molto bene e alla quale sono molto riconoscente”. Dopo l’addio a Mediaset però diventa sempre più difficile vedere le due donne di nuovo insieme… ma a tenere banco nel mondo del gossip troviamo la possibilità che le due donne decidano di scambiarsi i programmi, ecco cosa sta succedendo.

“È stata bloccata”

Ricordiamo che nel corso della passata stagione televisiva di Domenica In, i vertici della Rai hanno bloccato l’intervista che Maria De Filippi doveva rilasciare a Mara Venier: “Maria voleva venire all’ultima puntata, ma è stata bloccata. Una cosa che mi ha addolorato molto. Ci è rimasta male lei, ci sono rimasta male io. Non ho parlato con la Rai, ma mi auguro che la situazione non rimanga la stessa. L’anno scorso venne Alessia Marcuzzi e anche altri artisti di Mediaset, fu una decisione proprio su Maria”.

Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Maria De Filippi sia stata avvistata nei pressi degli studi dirigenziali della Rai per un qualche accordo lavorativo? Secondo quanto reso noto da Velvet Gossip in ballo potrebbe esserci la conduzione di Sanremo 2021 per la quale ha deciso di chiamare anche Mara Venier?