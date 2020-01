Meghan Markle contro i Windsor e la Regina: bufera in arrivo a Buckingham Palace

Da quanto Meghan e Harry hanno deciso di divorziare con la famiglia reale, la domanda che si pongono i loro sostenitori è la seguente: cosa succederà adesso? I Duchi di Sussex hanno fatto sapere che gestiranno da soli i rapporti con la stampa, il che non promette davvero niente di buono per la Regina Elisabetta.

Meghan Markle contro i Windsor e la Regina?

Sono settimane davvero difficili per la Regina Elisabetta che non sembra più essere in grado di gestire i membri della sua famiglia. Dopo l’allontanamento del Principe Andrea Duca di York, sono state tantissime le notizie che volevano Meghan Markle contro i Windsor perché indignata dall’accaduto. Ricordiamo che il Principe Andrea è coinvolto in un’inchiesta che lo vede al centro come cliente di un giro di prostituzione internazionale.

Il fatto di cronaca potrebbe esser stata la molla che avrebbe convinto i Duchi di Sussex a lasciarsi alle spalle i privilegi reali, costruendo la loro vita lontano da Buckingham Palace. Ma il tutto non finisce qui, dato che alla base della bufera troviamo anche Meghan Markle contro la Regina Elisabetta.

“Non vediamo l’ora di condividere i dettagli…”

In occasione della pubblicazione del messaggio con cui i Duchi di Suessex annunciavano al mondo il loro addio alla famiglia reale, è possibile leggere: “Non vediamo l’ora di condividere i dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, Il Principe di Galles, Il Duca di Cambridge e tutte le parti interessate. Fino ad allora, ti preghiamo di accettare i nostri più sentiti ringraziamenti per il tuo continuo supporto”.

Secondo alcuni rumors, diffusi anche da Lettoquoridiano, è possibile che Meghan Markle fosse entrata in attrito con la Regina Elisabetta e che i loro rapporti non fossero poi così ottimali, ma ecco che arriva la vendetta dell’ex star di Hollywood.

Meghan parlerà alla stampa?

Alcune vecchie conoscenze di Meghan Markle le avevano dato della rampicatrice social, ma la Duchessa ha comunque trovato il modo per conquistare il Principe Harry che per amor suo e quello del piccolo Archie ha lasciato tutti i suoi averi e privilegi reali.

In queste ore a Buckingham Palace però in molti sarebbero terrorizzati da quello che potrebbe succedere da qui a breve, dato che i Duchi di Sussex hanno fatto sapere che intendono gestire loro i rapporti con la stampa. Sembrerebbe, infatti, che a breve potrebbe essere pubblicata una lunga intervista di Meghan Markle nella quale non parlerebbe benissimo della cara nonnina… ovvero la Regina Elisabetta, prepariamoci dunque a una lunga serie di scoop?