Meghan Markle da Buckingham Palace a Disney: il progetto dei Duchi di Sussex

I riflettori restano puntati sulla famiglia reale dei Windsor soprattutto dopo l’addio di Meghan Markle e il Principe Harry, i quali hanno rinunciato ai privilegi reali decidendo di mettersi in gioco come persone comuni anche se in fondo non lo sono mai stati. Adesso ecco che Meghan Markle da Buckingham Palace vola dritta a Disney, ecco perché.

“Sono argomenti complessi”

Nel corso delle passate settimane è stato diffuso il comunicato stampa da parte dei Duchi di Sussex hanno comunicato al mondo la volontà di distaccarsi dalla famiglia reale, mettendo in scacco matto la Regina dato che i modi in cui è stato dato l’annuncio non sarebbero stati quelli stabiliti di certo dalla sovrana che per loro aveva in mente ben altro.

Quanto detto si evince dal comunicato stampa ufficiale in cui è possibile leggere: “Harry e Meghan sono stati molto chiari nell’esprimere la volontà di non dipendere più da fondi pubblici nella loro nuova vita. Abbiamo perciò concordato che vi sarà un periodo di transizione nel quale si divideranno tra Canada e Regno Unito. Sono argomenti complessi quelli che la mia famiglia si trova a dover risolvere e c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto che una decisione definitiva sia raggiunta entro i prossimi giorni”.

Meghan Markle da Buckingham Palace a Disney

A quanto pare tutto il mondo si sta contendendo i Duchi di Sussex che a breve potrebbero approdare nel mondo del social media marketing, anche se ancora non è ben chiaro in quale veste. Meghan e Harry comunque hanno stabilito la loro base operativa e di domicilio in Canada dove, come da loro spiegato, verranno avviati una serie di progetti che li vedranno impegnati in ambito umanitario, proprio come Lady Diana dopo la fine del matrimonio con il Principe Carlo.

Oggi però a tenere banco nel mondo dell’informazione troviamo la volontà di Meghan Markle di mettersi in gioco per un progetto legato alla Disney, ecco di cosa si tratta.

Meghan Markle torna al cinema

Meghan Markle e il Principe Harry dovevano essere il primo esperimento di unioni miste a Buckingham Palace da quando ci sono i Windsor al potere. Al momento non possiamo dire che si tratti di un esperimento riuscito, ma tutti il mondo li brama e li ha acclamati come la realizzazione di una favola moderna: un principe che lascia tutto per amore, vivendo da uomo libero.

La libertà dei Duchi di Sussex comincerà con un progetto per la Disney che vede impegnata Meghan Markle, la quale darà la sua voce a un nuovo cartone animato i cui proventi del suo ingaggio andranno in beneficenza.