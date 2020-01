Meghan Markle, dopo il summit la comunicazione ufficiale. Esclusa Kate Middleton

Dopo quanto accaduto a Buckingham Palace e di conseguenza dopo che si è tenuto il Summit con la Regina, nel corso del quale si è stabilito in che modo avverrà la separazione dei Duchi di Sussex dalla famiglia reale, ha parlato per la prima volta proprio Meghan Markle. Quest’ultima pare che dopo diversi giorni di silenzio, in queste ultime ore ha parlato attraverso il portavoce di Kensington Palace ed ha diffuso una comunicazione ufficiale attraverso la quale ha spiegato il motivo della sua assenza al summit ed ha smentito di essere stata esclusa dalla Regina all’incontro che sostanzialmente ha sancito il suo futuro e quello della sua famiglia. Saranno poi i funzionari del palazzo reale ed i rappresentanti dei Sussex a contrattare poi sui vari dettagli economici riguardante l’uscita della coppia.

Dopo il Summit parla per la prima volta Meghan Marke

“I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle”, sono state queste le parole arriverete dal portavoce di Kensington Palace aggiungendo il fatto che la Duchessa sia rimasta in Canada, motivando così il motivo della sua assenza. La Regina quindi non avrebbe escluso nessuno ma sono stati Harry e Meghan a decidere che all’incontro partecipassero soltanto i Windsor. Successivamente la Regina avrebbe condiviso un documento che avrebbe scritto in prima persona per comunicare al mondo intero come effettivamente evolverà la situazione e come si svolgerà quello che è stato definito il Megxit.

Kate Middleton assente al summit

In questo documento è difficile non notare la tristezza provata dalla Regina, ovvero la tristezza che ha potuto provare una nonna nel doversi distaccare dal nipote. Tuttavia la Sovrana ha deciso di voler prendere comunque delle decisioni concrete, per cercare di rendere la separazione più indolore possibile per tutti. Assente al Summit anche Kate Middleton, la quale è stata invece fotografata mentre usciva dal palazzo per accompagnare i figli a scuola e poi sarebbe rimasta a casa ad accudire i suoi bambini.

A quanto pare la Duchessa di Cambridge è stata invitata a non partecipare, molto probabilmente per evitare altre tensioni tra William ed Harry. Purtroppo come è noto a tutti, in questi ultimi mesi i rapporti tra i due fratelli si sono un po’ deteriorati anche se a quanto pare la stampa internazionale avrebbe un po’ ingigantito la questione. In queste ore Infatti i due principi sono stati costretti a pubblicare una nota congiunta per smentire gli insulti e anche quell’atteggiamento indisponente che secondo alcuni tabloid il Duca di Cambridge avrebbe tenuto nei confronti delle fratello e Harry.