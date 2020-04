Oroscopo Branko oggi Domenica 5 Aprile 2020, previsioni del giorno astrali

Come ogni giorno noi di controcopertina.com vi forniamo l’oroscopo di Branko. Ci saranno consigli sulla fortuna, amore e lavoro. buona lettura.Questo 2020 come preannunciato da Branko, sarà l’anno della ricerca, della matematica e della scienza. Vedendo questo nuovo quadro astrale dove Giove è in capricorno, Saturno in capricorno e Plutone in Capricorno e Urano in Toro. questi sono pianeti che stanno in due segni di terra importanti, tutti legati all’economia.Vogliono da noi un pensiero razionale.Non è più tempo di sogni.

Oroscopo Branko 5 Aprile: Ariete, Gemelli, Toro e Cancro

ARIETE 21 MARZO-20 APRILE Il Sole benedice il tuo compleanno e ti regala un’intensissima energia interiore e “sica da spendere in ciò che più ti interessa, con lauti margini di ritorno. Le tue imprese saranno coronate da più successo se saprai evitare di fissarti su nuovi obiettivi che prestano il fianco a molti dubbi e concentrarti su quelli vecchi e validi.Grazie a Nettuno e Marte puoi attrarre la fortuna come un magnete, se solo impari a fidarti dell’istinto quando prendi le decisioni. Anche se non è nelle tue corde, festeggia l’8 marzo con le amiche: ti divertirai. Il tuo mantra Prima di aprire bocca devo contare fino a dieci. Amore: a inizio marzo Venere raggiungerà una posizione favorevole a chi desidera ottenere qualcosa di più. Ci saranno maggiori occasioni di incontri sociali, anche se non avete voglia d’impegnarvi. In coppia attraversate un momento di stanchezza e di noia. Eros: ci mettete poca passione. Musone. Concentra tutti gli sforzi su un solo obiettivo: se continui a tenere i piedi in troppe attività, rischi di non andare da nessuna parte. Con Sole e Marte dalla tua, vai forte negli sport di squadra Accetta il partner, anche con i suoi difetti. Il tuo mantra Sono la prima della classe.AMORE: riprendete in mano la vostra vita in seguito a una separazione voluta o subita. La settimana vi regalia la giusta energia per avanzare nella strada degli incontri. Siate piu fiduciosi circa l’amore. Nuovi incontri sono previsti proprio nel corso di questo mese. La coppia traballante dovrà a breve compiere una scelta.LAVORO: certo ii lavoro non vi manca, specie se lavorate in proprio. Bene gli imprenditori che possono contare sul favore di Giove e di Marte per stringere

TORO 21 APRILE-20 MAGGIO Quando sei convinta che la strada è quella giusta, niente ti pesa e arrivi prima e meglio di altri più attrezzati di te. Goditi i successi, e l’amore che ti circonda da ogni parte.Finalmente è tutto chiaro: nelle ultime settimane hai dovuto adattarti a regole che non senti tue. È ora di cambiarle! Marte e Nettuno positivi aggiungono alla tua vita un pizzico di magia, creando strane coincidenze. Il tuo mantra Si impara sempre dai propri sbagli. Amore: il cielo continua a portare belle novità, ma da inizio mese toccherà fare i conti con l’opposizione di Venere. La presenza di Marte nel segno vi rende inflessibili. Chi ha una relazione difficile non userà mezzi termini e chiederà un dentro o fuori definitivo. Eros: saprete essere molto persuasive. Definitive.Si annuncia una settimana ricca di belle occasioni: Venere e Plutone congiunti aumentano il tuo fascino e le possibilità di fare colpo. Ci sono cose che puoi fare a occhi chiusi, ma è sempre meglio tenerli aperti. Il tuo mantra Finché restano i ricordi, non c’è separazione.

GEMELLI 21 MAGGIO-21 GIUGNO Con Marte e Mercurio che bisticciano e Venere e Nettuno che creano stati confusionali, devi fare appello a un surplus di intelligenza per non farti sommergere da un marasma di situazioni che mutano velocemente e mandano in altalena l’umore. La tua disponibilità è al lumicino. Cerca di resistere, prendi tempo, presto cambierà.Con Mercurio retrogrado tendi a pensare troppo e a rimandare le decisioni: passa all’azione! Trova una motivazione abbastanza valida e non avere paura a mostrare il tuo lato competitivo. Un uomo è dalla tua parte. Il tuo mantra Mi guida la speranza, non la paura. Amore: Venere è dalla vostra parte. Se volete ricongiungervi a una persona dopo un periodo di lontananza, marzo è il mese giusto. Dovrete ancora fare i conti con Sole e Mercurio opposti, che possono crearvi problemi sul lavoro, ma anche con i figli scapestrati. Eros: il sesso è sottotono. Pratiche. In famiglia sei una leader, il tuo problema è di avere un po’ di tempo per te. In amore prova ad affinare la tua capacità di ascolto. Mercurio e Giove creano instabilità: siamo tutti un work in progress! Il tuo mantra Non posso salvare le persone, ma amarle.

CANCRO 22 GIUGNO-22 LUGLIO SDopo esservi risposati, siate coerenti.Con Nettuno e Mercurio in aspetto molto stimolante al tuo segno, l’amore che sogni può avere contorni mistici, puoi vestire una persona di forte idealità e coltivare un amore platonico, sincero e profondo. Sii però consapevole che difficilmente si realizzerà così, anche se la sua eco può colorare il presente di sensazioni intense.Senti il bisogno di andare in profondità: è l’effetto della Luna Nuova che si forma nel segno dei Pesci. Un dolore del passato può essere rielaborato una volta per tutte. In questo momento, evita viaggi e studi impegnativi: hai bisogno di relax. Il tuo mantra Regalo sorrisi. Amore: Sole e Mercurio promettono benissimo e dal 2 marzo Venere più benevola vi lascerà più libere. Un breve e romantico viaggio con il partner vi aiuterà ad appianare i dissapori. Eros: vi sentite più libere anche tra le lenzuola e avrete poche remore. Ritrovate. Questa settimana dovrai evitare che una tensione si amplifichi e, grazie al Sole in Pesci che ti rende empatica e saggia, ci riesci. Per recuperare energia, colleziona piccoli momenti di gioia. Con leggerezza, puoi sollevare il mondo. Il tuo mantra Nessuno deve farlo per me.

Oroscopo Branko 5 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE 23 LUGLIO-23 AGOSTO Un unico avvertimento: non improvvisate.Giove ti sostiene, ma questa settimana cerca di non mettere troppe aspettative sulla fortuna. È vero che lavora per te, ma occorre la tua attiva partecipazione affinché una sola battuta d’arresto non si trasformi in un groviglio che ti manda in crisi. Sopperisci all’apparente calma piatta con esercizio fisico, rigenerante! Se non crei non riesci a essere appagata: è nella tua natura. Sei brava a dare consigli, ma poi fai fatica ad applicarli a te stessa. Usa le tue competenze per superare un ostacolo, e non trascurare la tua dolce metà. Il tuo mantra La libertà è uno stato mentale. Amore: Venere entra in opposizione e Marte non vi aiuta. In un anno che promette benissimo, ci sono settimane così, in cui tutto quello che dite viene contestato dal partner o in cui non riuscite a trovare la complicità giusta. Eros: a letto avete da ridire su qualcosa. Svogliate. Stai andando alla grande, non perdere l’entusiasmo e continua a mettercela tutta. Sole e Marte positivi invitano a ricercare l’equilibrio tra le entrate (soldi, ma anche energie a disposizione) e le uscite. Il tuo mantra Non devo rendere le cose più complicate di quello che sono. AMORE: la coppia fa riflettere. Il distacco si avvicina e il conseguente arrivo di un partner più in linea con le vostre esigenze. Dovete voltare pagina immediatamente. Tagliare i rami secchi del passato é compito assai duro per voi, ma necessario oggi. Se avete da poco incontrato una persona nuova, le stelle parlano di crescita insieme. LAVORO: a capo di una fabbrica o di una piccola attività, le stelle favoriranno | progetti nuovi. Andate avanti nella ricerca di collaboratori o soci più vicini alle vostre esigenze. Non mancheranno le gratifiche.

VERGINE 24 AGOSTO-22 SETTEMBRE Voi di solito siete instancabili lavoratori e astuti con i superiori. Ma ora Marte negativo agita il settore del successo. È il caso di tenere un profilo basso ed evitare le sfide perché, fino alla metà di maggio, il braccio di ferro tra Giove e Marte e quello di Venere e Mercurio non vi aiutano davvero!Persistono alcune difficoltà provocate da Mercurio, Venere e Nettuno, che rallentano qualsiasi cosa e tu non sei il tipo che sa stare con le mani in mano. Se non puoi agire, puoi pensare, elaborare piani che applicherai nell’immediato futuro con successo. Abbi un occhio di riguardo per ciò che concerne il lontano: la fortuna.Questa settimana dovrai essere diplomatica: nessuno ama le critiche, soprattutto se sono vere! La Luna Nuova nei Pesci illumina le relazioni personali e professionali. Il successo nasce da fiducia e aiuto reciproco. Il tuo mantra Non accetto lo status quo: tutto può cambiare. Amore: Sole e Mercurio in opposizione possono provocare qualche fraintendimento fra le coppie di lunga data. Potrebbe scapparvi una parola di troppo nel momento sbagliato, ma riappacificarsi sarà facile grazie a Marte e Venere, positiva fino al 2. Eros: avete voglia di sperimentare. Linguacciute. Vai a una velocità soprendente: merito di Mercurio che ha un aspetto positivo rispetto ai tanti pianeti in Capricorno. Tutto ti riesce prima e meglio. Analizza prò e contro prima di dare una risposta, e lasciati ispirare da persone nuove. Il tuo mantra Prima il piacere.

BILANCIA 23 SETTEMBRE-22 OTTOBRE È consigliabile fare una bonifica delle situazioni esistenti e cancellare le ambiguità. Urano non vi ostacola più e, anche se Saturno e Plutone non vi sorridono, potete far ripartire la vostra nave incagliata nelle secche dei tempi passati!Per stare bene hai bisogno di avere le spalle coperte, muoverti su un terreno solido e poter contare sulla fedele presenza di chi ami. Eppure, mai come ora, senti il desiderio intenso di partire alla scoperta di nuovi orizzonti e affacciarti in zone ignote ti dà un brivido di piacere sottile e inebriante. Al diavolo i compromessi! Pensa prima di tutto a te: se cala l’energia avrai meno pazienza con chi ti sta vicino. Venere fa affiorare i ricordi dal passato, ma non lasciare che i rimpianti abbiano la meglio. Le bugie vengono sempre a galla. Il tuo mantra L’autostima è una ricchezza inesauribile. Amore: Venere in posizione splendida dal 2 può farvi innamorare e ritrovare i sentimenti perduti. Se ci sono state crisi, verranno risolte adesso senza troppe difficoltà e con la voglia di ricominciare ad amarsi. Ci sono sguardi interessanti sul luogo di lavoro. Eros: desideri profondi. Balsamiche. • Opportunità Bravissima a conciliare idee diverse e persone in contrasto, questa settimana puoi ottenere grandi risultati. • Sfide Che ti importa delle chiacchiere, del giudizio degli altri, delle critiche anche sulle piccolezze? Ora un sano distacco è l’atteggiamento migliore.

SCORPIONE 23 OTTOBRE-22 NOVEMBRE Mai come ora, se siete Scorpione di ottobre, avete bisogno di staccare la spina dalle incombenze e del caos quotidiano. Cominciate dal benessere interiore e, se non l’avete mai fatto, immergetevi nei libri di filosofia, apprendete tecniche di rilassamento, imparate l’arte della meditazione.Il cielo è terso, non ci sono nuvole ad annunciare temporali nella sfera affettiva, solo se sei nata nei primi giorni del segno potresti sentire il profumo nell’aria di cambiamenti radicali in arrivo. Ora puoi dormire tra due guanciali, cullandoti nelle sicurezze che hai saputo costruire. Creativa e fascinosa, sei al centro dell’attenzione generale. La libertà viene prima di tutto: ma a volte la difendi troppo. Sole e Plutone ti regalano grinta e ambizione, però ti tolgono un pizzico di dolcezza. Metti al bando l’impazienza, tutto accade al momento giusto. Il to mantra La mia relazione più importante è con me stessa.Amore: potete contare sull’appoggio di Mercurio e del Sole e se da tempo cercate qualcuno che vi faccia sorridere, sarà possibile. L’opposizione di Marte non aiuta le coppie e non sono improbabili le liti. Venere vi fa chiudere nel risentimento. Eros: vi concedete con il contagocce. Velenose.

Oroscopo del Giorno Branko Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO 23 NOVEMBRE-21 DICEMBRE Ricordatevi che Giove è con voi e vi suggerisce che anche un piccolo atto gentile può appianare o evitare i conflitti con le persone che vi vogliono bene.Non c’è niente che non va, solo un leggero rallentamento degli slanci. Evita le forzature: Marte e Luna storti rendono le giornate confuse, forse, galvanizzata da Giove che ti fa vedere in grande, hai messo troppa carne al fuoco e non trovi la risposta ai quesiti di ogni giorno, in un momento in cui farti capire sarebbe fondamentale.I soldi nel 2019 non mancheranno, se voi ne avrete pochi sarà solo per un problema di distribuzione. Giove nel segno, con Venere in sestile a Sole e Mercurio, dà vita all’aspetto giusto per avviare progetti futuri importanti, dal lavoro al matrimonio e ai figli. Dovrai però vincere la resistenza di Nettuno che ti fa fuggire dai legami. La settimana scorre alla grande: un paio di eventi ti permetteranno di riscoprire abilità che credevi sepolte.

CAPRICORNO 22 DICEMBRE-20 GENNAIO Con Plutone nel vostro segno, stimolato da Nettuno, Mercurio e Venere in Pesci, siete autentici vulcani in eruzione. Se poi siete Capricorno di dicembre (e godete anche del favore di Urano) ricevete anche una spinta a fare esperienze insolite e trasgressive. Insomma sarete più audaci del solito!Con Urano che occupa stabilmente il quinto campo, quello della passione, dell’amore, dei “gli e dei divertimenti, un amore travolgente potrebbe bussare alla tua porta, spazzando via ogni prudenza. Più che l’attenta programmazione, ora è la sorpresa ad allietare il tuo cuore e a farti prendere decisioni che aprono al desiderio e all’erosSe trovate questo oroscopo una scemenza pazzesca, provate a spiegarmi in cosa sia diverso dalle migliaia di oroscopi che inonderanno il vostro Capodanno.Incomprensioni e voglia d’evasione sono un elemento di disturbo nei rapporti, mentre il Sole e Mercurio congiunti sono ottimi per gli affari. Ti senti carica, ma non strafare: ci sono Marte e Urano negativi pronti a farti pagare il troppo stress. Energie al top! La mente partorisce ottime idee con Mercurio creativo. AMORE: ritrovate il feeling con il partner dopo un momento buio. Ci sono novità per i single con incontri nuovi e amicizie nuove che vi regaleranno momenti piacevoli specie nei giorni centrali della settimana. Potete organizzare un viaggio o uno spostamento. Bene anche la gestione del denaro. LAVORO: se siete alle dipendenze, molto bene il rapporto con colleghi e superiori. Tanti di voi, desiderano cambiare lavoro. Vi assicuro che i transiti planetari di quest’anno e del prossimo vi faciliteranno.

ACQUARIO 21 GENNAIO-19 FEBBRAIO Il sorriso di Giove dal Sagittario e il bel sostegno di Marte al vostro Sole vi regalano energia e voglia di fare qualcosa da condividere con il partner o con gli amici se siete single. Potete stupire tutti con il vostro entusiasmo e coinvolgere gli altri nei vostri nuovi progetti di attività fisica all’aria aperta!La Luna Nera incrocia Marte, in coppia stimolano la libido e le emozioni non calcolate esplodono, liberando il tuo gusto per la trasgressione e le novità in fatto di eros. Bello vederti insieme a lui, immortalando la passione in foto da tenere ben chiuse nel giardino segreto dove crescono i “ori più profumati del vostro amoreQuesto oroscopo lo avete letto gratis. Pensate che quando ascoltate un oroscopo alla Rai, lo state pagando con il vostro canone. Un bel compleanno con Sole, Mercurio e Luna nel segno! Ti senti ottimista e soddisfatta. Non hai dubbi né ripensamenti sulle scelte fatte e la stima degli altri ne è una conferma. Finalmente puoi risolvere un problema legale. Marte e Luna disegnano scenari interessanti per il lavoro; c’è chi è disposto ad aiutarti, ma ci sono ostacoli burocratici da affrontare. Pazienta, ingegnati, cerca soluzioni.

PESCI 20 FEBBRAIO-20 MARZO Per voi, inguaribili romantici, Venere e Mercurio nel segno insieme con Nettuno sono amici speciali che alimentano sogni e speranze. Non fatevi fuorviare dal loro conflitto con Giove: rischiate di non saper cogliere le occasioni che il momento presente offre sia nell’amore sia sul lavoro. La complicità con il partner rafforza il legame, ma non esagerare e non mentire per fargli piacere. L’immaginazione è il tuo forte, usala per rischiarare le zone che la logica lascia nell’ombra: Urano ti o!re la possibilità di mettere solide basi a una storia che ha so!erto di troppi alti e bassi. Vita social intensa e gratificante.Non potete immaginare quanto sia difficile inventare dodici fesserie di fila. Comincio a nutrire rispetto verso chi deve scrivere queste minchiate per mestiere. Ultima settimana con Venere negativa a cui si aggiunge il passaggio della Luna: per via di questo quadro astrale valuta bene i rischi nelle relazioni. La tendenza a sognare è forte, ma non distrarti sul lavoro o metterai a rischio la carriera. Non tutti sono sinceramente interessati a te, molti lo fanno solo per estorcerti informazioni e favori.