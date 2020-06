Oroscopo Branko domani Giovedi 4 Giugno 2020, previsioni segno per segno

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: ARIETE

ARIETE – Mercurio non indicato per transazioni importanti, opposto a Giove, prevede noie legali, ma le spese che richiede in famiglia non sono soldi buttati. È il momento di esaminare la vita personale, obiettivo che vi siete posti più in termini di affetti che di carriera. Siete sentimento e passione. Nel lontano Sagittario, che esercita irresistibile richiamo ai viaggi e all’avventura, esplode una bella Luna piena venerdì 5. Riprendono i contatti con persone lontane, importanti per la carriera e il rapporto con un ambiente che sentite di contestare, ma qualcosa vi ferma. Cosa, chi? INCONTRO SÌ: Saturno interviene a consolidare i cambiamenti portati da Acquario.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: TORO

TORO – Situazione quasi perfetta, nonostante questo unico disturbo di Saturno in Acquario. Esce fuori alla grande il lavoro e tutto ciò che può essere collegato al mondo degli affari. Venerdì 5 Urano nel vostro segno, in sestile perfetto con Mercurio, significa un’occasione fortunata da non perdere assolutamente pensando che magari si presenterà domani o un altro giorno. Sbagliato, la fortuna arriva e parte! Nello stesso momento nasce Luna piena in Sagittario, settore del rinnovamento, anche in amore. Una vita nuova è davanti ai vostri occhi increduli. INCONTRO SÌ: forse non è un nuovo ingresso, ma arriva il Sagittario, un po’ affannato, però con la giusta freccia.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: GEMELLI

GEMELLI – Comunicazione importante per le persone sole: sta per scoppiare una nuova passione, succederà la sera di venerdì 5 grazie alla Luna piena. Si tratta di una forte opposizione, che riesce a mandare in crisi il matrimonio, ma esercita una bella energia su tutti i tipi di novità che si presentano. C’è Venere con voi, che permette di fare tutto o quasi. E dov’è l’inghippo? Primo, nella salute, causa Marte ancora negativo (fino al 28). Secondo, collaborazioni e associazioni: non prendetevela se tanti non riescono a seguirvi subito. INCONTRO SÌ: ma lei sì, vi ama e vi desidera, vi dà tutto l’amore di Venere. È Bilancia.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: CANCRO

CANCRO- La fortuna c’è! Sembra impossibile, con Giove in opposizione, che avrà accanto il 7 e l’8 Luna in Capricorno. Ma da un’altra parte del cielo arrivano influssi che girano le carte professionali a vostro favore. Il 5 Luna piena in Sagittario, che è il settore del lavoro: la sua potente luce apre la mente. Le nuove esperienze, iniziative, partenze sono stimolate dall’aspetto tra Mercurio e Urano, rivoluzionario per quelli che vogliono cambiare lo status quo. Si parla anche dell’amore. Qui dovreste essere ancora più decisi e veloci, se non l’avete ancora conquistato. INCONTRO SÌ: facile perdere la testa sotto la Luna piena, quando risplende il prato verde dell’amore del Toro.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: LEONE

LEONE – AMORE: le cose vanno meglio con l’anima gemella, avete ricomposto vecchi dissidi e ora tutto sembra dirigersi verso orizzonti assolati. Nella contingenza del periodo il ménage è più intimo e favorisce la condivisione di ogni prezioso attimo. LAVORO: vorreste fare tanto, ma le situazioni ambientali vi costringono tra quattro mura, siete in grado di ripiegare su altre attività utili alla collettività, lo spirito d’intraprendenza non manca, continuate così. SALUTE: la mancanza di movimento e la sedentarietà causano qualche piccola sensazione di malessere. Fate moto anche dentro casa, tutto si risolverà. L’INCONTRO: fiducia con Bilancia, tensioni con Capricorno.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: VERGINE

VERGINE – AMORE: in coppia sarà speciale come da tanto non avveniva. Il vostro partner vi dimostrerà tutto il suo affetto in modo speciale. Per i single il consiglio è guardarsi intorno: l’anima gemella potrebbe essere più vicino che mai. Occhio in famiglia: serve attenzione e organizzazione. LAVORO: settimana complicata, un collega cercherà di mettervi il bastone fra le ruote. I vostri capi vi chiederanno più impegno, precisione e velocità. La situazione finanziaria ancora non è tranquilla, ma presto lo sarà non appena Saturno finirà il suo transito nel vostro segno.

SALUTE: risentirà del caldo. Vi renderà nervosi e stanchi. L’INCONTRO: fortunati con Ariete, veleni con Sagittario.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: BILANCIA

BILANCIA – AMORE: i sentimenti con il partner sono sempre più forti e il legame è stabile. A casa dovrete dividervi i compiti non solo per garantire il prosieguo dell’armonia e della serenità, ma anche per non generare incomprensioni che possono incrinare le vostre certezze. Se siete single, è l’ora di ritrovare fiducia in voi stessi. LAVORO: nonostante il periodo difficile economicamente, il vostro capo vi dimostra fiducia affidandovi compiti importanti allo scopo di recuperare il tempo perso. Ripagatelo con precisione e serietà e sarete ricompensati. SALUTE: i primi caldi sembrano avere un effetto negativo su di voi, appesantendovi molto. L’INCONTRO: affinità con Leone, indifferenza con Sagittario.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: SCORPIONE

SCORPIONE – AMORE: l’anima gemella vi riserverà particolari attenzioni, a dimostrazione del fatto che i suoi sentimenti sono immutati. In famiglia ponete attenzione a come programmate le vostre giornate, distribuite bene le varie mansioni e tutto andrà liscio. LAVORO: i compiti che dovete svolgere si stanno facendo via via più ardui e complessi, perché i superiori hanno fiducia in voi e riconoscono il livello delle vostre competenze, aspettandosi da voi precisione e celerità. Purtroppo le recenti condizioni hanno creato una situazione finanziaria difficile e bisogna recuperare presto. SALUTE: siete in forma e pieni di energia. Avanti tutta! L’INCONTRO: passione con Sagittario, gelo con Pesci.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: SAGITTARIO

SAGITTARIO – AMORE: in coppia vi dovrete organizzare al meglio per non creare attriti e incomprensioni. Per i single, il bisogno di libertà e di spensieratezza avvolgerà cuore e mente. Ma la solitudine si fa sentire e vi sentirete come animali in gabbia. Portate pazienza. LAVORO: la professione vi chiederà più attenzione del solito. Le vostre competenze e la vostra pazienza potrebbero chiedervi più cautela. Non perdete la fiducia in voi e nelle vostre capacità. Le finanze risentono delle tensioni di Saturno, ma presto miglioreranno. SALUTE: la bella stagione si fa sentire e le notti insonni si accumulano. Provate a bere una tisana a base di melissa prima di dormire. L’INCONTRO: sorrisi con Toro e Scorpione, liti con Vergine.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: CAPRICORNO

CAPRICORNO – AMORE: per la donna Capricorno, questa settimana sarà speciale. Incontrerà un uomo Pesci che la farà sognare. Per chi è già in coppia, il sogno d’amore sarà più vivo che mai. Riceverete tante piccole attenzioni, che vi faranno capire che i sentimenti del vostro partner sono molto forti e immutati. I single sentiranno il bisogno di libertà. LAVORO: le vostre competenze e la vostra pazienza potrebbero essere messe a dura prova. Cercate di non perdere la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Ancora le finanze risentono delle tensioni dei mesi precedenti. Siate cauti. SALUTE: vi sentite affaticati a livello fisico e mentale. Riprendete a praticare yoga, vi farà bene. L’INCONTRO: baci con Gemelli, problemi con Leone.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: ACQUARIO

ACQUARIO – AMORE: l’attenzione che il partner vi riserva ogni giorno vi dimostra che i suoi sentimenti non sono mai cambiati, anzi in questo periodo sono più forti che mai. In famiglia, per riuscire a non creare spiacevoli incomprensioni e malumori, dovrete organizzarvi al meglio con le varie mansioni. LAVORO: il capo vi chiede di eseguire mansioni sempre più impegnative e difficili. Questo dimostra che in ufficio tutti ripongono molta fiducia nelle vostre competenze e si aspettano da voi preparazione e precisione. SALUTE: lo stress potrebbe avere su di voi un’influenza negativa e abbassare le difese immunitarie. Fate il pieno di vitamine. L’INCONTRO: simpatia con Cancro, sgambetti con Gemelli.

Oroscopo Branko Giovedi 4 Giugno 2020: PESCI

PESCI – AMORE: Venere in questo periodo è dissonante e rallenta la nascita di nuove e intense storie d’amore. Se siete in coppia invece potreste avere dei litigi e i rapporti ormai messi a dura prova potranno saltare definitivamente. LAVORO: sarà normale per voi in questi giorni avere bisogno di novità, di dare una svolta alla vostra carriera professionale. Questo però non è ancora il momento opportuno per attuare cambiamenti: potranno solo essere progettati. SALUTE: i giorni che seguiranno saranno negativi per la vostra salute. Mettere in cantiere troppi impegni tutti insieme si sta rivelando dannoso e potrebbe portarvi a un crollo nervoso. L’INCONTRO: attrazione con Cancro, antipatia con Scorpione.