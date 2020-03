Oroscopo Branko oggi Martedi 3 Marzo 2020, Previsioni astrali segno per segno

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Ariete

ARIETE 21 marzo – 20 aprile Siete impavide avventuriere, sempre alla ricerca di una nuova montagna da scalare, ma nelle ultime settimane vi trovate in una situazione di grande tranquillità e, anche se odiate ammetterlo, vi piace. Ora che è il momento di procedere, pensate che in fondo ci state bene, almeno per un po’. Tranquille, non vi ha visto nessuno… Nella prima settimana del mese hai la protezione di Venere: il tempo degli amori cede il posto a quello della creatività e alla pratica dei tuoi talenti. Il 20 il Sole entra nel tuo segno: è l’equinozio di primavera, avvio della bella stagione. Se sei dell’ultima decade, dal 23 Saturno smette di contrastarti e ti favorisce. Da un lato Marte ti rende superattiva e un po’ troppo grintosa, dall’altro Venere positiva ti consiglia di rilassarti e rallentare i ritmi. Lo sport è un ottimo rimedio per te che odi l’immobilità, ma non esagerare. Scegli una pietra rossa per rivitalizzare il sangue, rafforzare il sistema immunitario e aumentare l’autostima. Una bella notizia: il 21 del mese Luna, Venere e Marte si danno appuntamento nel tuo segno portando una ventata di ottimismo nei sentimenti. Il giorno degli innamorati è la tua festa, il cuore si apre a emozioni nuove. L’eros non avrà più frontiere: a sorpresa scoprirai che sa parlare tutte le lingue. 21 marzo – 20 aprile Facile e stimolante fino al 12 mantenere il ritmo lavorativo con punte di attivismo il 6 e il 7. Dopo il 15 constaterai felice che il più è fatto e tirerai i remi in barca per goderti il meritato riposo (oltre ai benefici del tuo impegno). Tempo di vacanze, di allegria e di compagnia. Tempo di conquiste e di rilancio dell’eros.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Toro

TORO 21 aprile – 20 maggio Un vecchio amore sta tornando alla ribalta? Ufficialmente no. Anche se sarete felici di incontrarvi per caso all’inizio di marzo, non potrete darlo a vedere. Due settimane dopo, vi vedrete di nuovo, in privato. Il vostro incontro ha più il sapore di un lungo arrivederci ma sarà sufficiente per dimostrare che la storia non è definitivamente chiusa. Il tuo innato altruismo si sposa con un grande senso di disciplina e la capacità di incanalare le energie verso i traguardi che vuoi raggiungere. Dal 6 al 31 Venere ti incorona regina dell’amore, della fortuna e della passione e sponsorizza le transazioni commerciali, le posizioni concilianti che favoriscono rapporti distesi con colleghi e superiori. Gli anemoni delicati fanno allegria. Marte ti spinge a sostenere le tue idee con passione, Saturno a fare il controllo annuale dal dentista. Con Venere amica è il momento giusto per fare cambiamenti e trasformazioni nel look. È un buon mese per staccare la spina, rallentare i ritmi, riordinare le idee e rafforzare ciò che vale in un periodo di generale confusione. Mercurio continua a esserti ostile, ti conviene prendere tempo nelle questioni che riguardano gli interessi economici invece di andare allo scontro. Desiderare che l’impossibile diventi possibile è lecito in un mese in cui Marte e Venere accendono i bollori e mettono le farfalle nello stomaco. Se sei single, l’8, il 9 e ancora il 26 e il 27 puoi fare l’incontro “per sempre”, se sei in coppia, scoprire qualcosa del partner che ti fa tornare innamorata come i primi tempi.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Gemelli

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno Non è sufficiente raggiungere la vetta: una volta lassù, dovrete dimostrare di poter fare qualcosa di nuovo. Avete un sacco di idee ma il peso delle responsabilità e il fatto di dovervi tirare dietro tutti gli altri potrebbe spegnere il vostro genio creativo, costringendovi ad agire con cautela. E potreste ritrovarvi con una via di fuga prima del previsto. Nelle prime tre settimane ti senti fiacca e svogliata e tendi a rimandare gli impegni. Senti che qualcosa di bello è in arrivo ma ti guardi intorno confusa, affascinata da mille possibilità e incapace di decidere. Evita i voli pindarici fino al 20 quando con Saturno magnifico alleato ritroverai lucidità e certezze. Giove consiglia: immergiti nella natura e poi interrogati a fondo, senza prefiggerti mete troppo ambiziose. È primavera, raccogli nei prati foglie di tarassaco: come decotto o nella frittata è un ottimo depurativo. Con Mercurio così favorevole, intuito e senso pratico vanno a braccetto. Anche se la Luna nel giorno degli innamorati ti mette il broncio, gli incontri lavorativi sono giusti, coltivali perché si tratta di persone che possono sostenere le tue ambizioni. Scopri le carte, nella corsa al successo puoi battere tutti.Continua l’onda positiva, Marte conferma il tuo stato energetico ottimo, Mercurio la mente brillante, che coglie tutte le occasioni favorevoli anche lavorative tuttora offerte da un Giove splendido. Solo l’amore potrebbe finire in secondo piano da metà mese, ma se calano le carezze aumenterà il feeling mentale.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Cancro

CANCRO 22 giugno – 22 luglio Siete l’ultima persona che va a caccia di popolarità, ma ora vi ci troverete nel mezzo. Se non lascerete che l’ego offuschi le vostre capacità, non c’è motivo per non trarre vantaggio dalla situazione. Per lo meno, potrà aprirvi nuove porte in ambito lavorativo: non sarete costrette ad accettare nulla, ma è comunque bello sentirsi fare delle proposte interessanti. Ci sono ancora i pianeti importanti a frenare le tue decisioni. Potresti lasciare un’attività, o accettare un lavoro sottopagato per necessità. Per fortuna la situazione è in evoluzione, anche se dovrai aspettare il 24 affinché sul piano economico le cose si aggiustino. La mente brillante aiuta con Mercurio e Nettuno positivi. Marte ti fa arrabbiare? Venti minuti di rilassamento e meditazione bastano a farti passare la collera e a ritrovare l’equilibrio perso. Combatti la pigrizia e fai un corso che può diventare un hobby per il futuro. La dea dell’amore protegge salute e benessere quasi per tutto il mese, sufficiente perché tu riesca a gestire il periodo di crisi previsto negli ultimi dieci giorni, quando molti pianeti si metteranno di traverso. Ma saprai vedere il lato positivo dei problemi, visto che ormai da tempo lavori per conoscere la vera te stessa.Quando sesso e amore filano in tandem come in questo mese, vedi il mondo in rosa e nessuno riesce a toglierti il sorriso. Giove splende nei settori gioco e speculazione, Nettuno stimola l’intuizione, l’11, il 12, il 21 e il 22 potresti tentare la fortuna al gioco. A fine mese è prevista la firma di un contratto importante.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Leone

LEONE 23 luglio – 23 agosto Di solito siete troppo impegnate per concedervi il lusso di sognare a occhi aperti, ma questo mese avrete la possibilità di giocare con nuove possibilità. Poi sopraggiungerà qualcosa di urgente e tutto tornerà come prima. Ma non accantonate le idee brillanti che avete avuto, perché indicano quello che si nasconde davvero dentro il vostro cuore. La prima settimana del mese niente scalfisce la naturale fiducia in te stessa: la stella dell’amore protegge la tua vita sentimentale, non ti sentirai mai sola. Dal 6 però l’armonia si inceppa, forse a causa di una gelosia o a divergenze su modi e ritmi della vita a due. Cerca di fare chiarezza entro il 23, dopo la situazione si complica. Mercurio amico ti rende geniale: splendide idee, soluzioni rapide e tanta creatività. Contro l’ansia generalizzata prova il fiore di Bach Aspen: 4 gocce in un bicchiere d’acqua, 3 volte al dì. Come sempre ami giocare il ruolo della leonessa e, con la Luna piena del 4 nel tuo segno, il mese comincia alla grande. Le stelle, tutte a favore soprattutto dal 20 in poi, ti offrono la protezione necessaria per mandare in porto le tue imprese. I tuoi sensi esplodono, San Valentino illumina il cielo dell’amore con girandole di fuoco e, dal tuo balcone o dal tuo terrazzo, il caprifoglio è un invito a continuare la festa.Mercurio sul tuo Sole ti regala un’eccellente lucidità mentale, decidere non è un problema quando le diverse possibilità di scelta sono chiare. Approfittane per tenere saldamente in mano il timone della tua vita: puoi raggiungere successi notevolissimi. Fino al 12 Venere ammorbidisce l’atmosfera e rende fatato l’amore. Metti dei gerani sul balcone: propiziano la buona sorte (e allontanano le zanzare).

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Vergine

VERGINE 24 agosto – 22 settembre È importante ascoltare tutte le campane. Voi, invece, sembrate aver preso una decisione senza sentire quello che gli altri avevano da dire e state interpretando la riluttanza di una persona a esprimersi come la dimostrazione che è d’accordo con voi, o che non è interessata. Al contrario, ha preso molto a cuore la questione. E si preoccupa anche per voi. Non temere di decidere sulla base di elementi impalpabili questioni serie per il tuo futuro: il mese è favorevole in tutti i sensi, salvo qualche nodo col partner/socio per questioni legali dal 17 in poi. Puoi contare sulla fortuna. La Luna piena il 9, Venere dal 6, Saturno dal 23 e Urano sempre positivo ti concedono colpi di genio. Se Marte ti rende superattiva, scarica la tensione ballando. Una dieta regolare migliora lo stato della pelle: mangia tanta verdura e pesce. Cambio degli armadi, tieni lontane le tarme con foglie di alloro. L’amore è una faticosa rincorsa, una marcia a tappe forzate, ma se il tuo piano è ben de!nito, se sei certa dei tuoi sentimenti, sai mantenere la calma e, almeno all’apparenza, non mostri dubbi né incertezze: hai la vittoria in tasca. Il libro del tuo matrimonio è pieno di scritte che inneggiano all’unione. Venere diventa meravigliosa dal 10 e fino a fine mese i sogni sono realizzabili, un incontro tra il 16 e il 18 e più ancora tra il 25 e il 27 grazie al concorso della Luna Piena può essere fatale. Metti in stand by gli impegni di lavoro, prenota una vacanza romantica, spingiti oltre nelle promesse d’amore e va’ dove ti porta il cuore.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Bilancia

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre Se non siete sicure di dove state andando allora la cosa migliore è fermarsi e tornare indietro. È più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando c’è di mezzo un rapporto sentimentale, ma se continuate così, non farete che ingarbugliare di più la situazione. Non dovete rinunciare a raggiungere la meta che avete in testa, ma trovate un percorso meno pericoloso. La pressione dei pianeti più importanti porta alla luce il meglio e il peggio della famiglia d’origine e della nuova. Hai il dovere e diritto di pensare a te stessa, ma le questioni dei tuoi cari s’impongono e il tuo ruolo di mediatrice sanerà i problemi più complessi. Il plenilunio toglie energia ma porta serenità e soluzioni concrete. Contrasta Marte che ti stressa regalandoti momenti di relax o facendo pilates. 30 g di semi di anacardi ti donano la dose giornaliera di selenio, zinco e rame. Sei nervosa? Indossa gioielli d’argento. Febbraio di solito ti è favorevole, ma quest’anno è birichino e non sempre riuscirai a calmare i nervi con il solito algido motto del vivi e lascia vivere. Soprattutto nell’ultima settimana, pesterai i piedi e sarai poco tollerante con chi promette e non mantiene. Il partner? O cambia lui o lo cambi tu.Luglio all’insegna del piacere di viaggiare, meglio se con amici nuovi con cui condividi le stesse curiosità e interessi. L’amore si ammanta di mistero dal 10 quando la tua propensione alla legalità potrebbe essere messa in crisi dalla passione per qualcuno già impegnato. Fare i conti con l’etica e la morale qui è dura.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Scorpione

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre Avete intenzione di agire e solo dopo spiegare agli altri cosa avete fatto? Oppure preferite parlarne prima, valutare eventuali reazioni e poi entrare in azione solo in caso di risposte positive? La seconda opzione è sicuramente preferibile ma presenta anche maggiori possibilità di insuccesso. Se è qualcosa che davvero volete fare, fatelo e basta. Marzo si presta a chiudere questioni insolute senza tanti sforzi da parte tua che godi di una mente sottile e di intuito eccellente. L’ambiente in cui ti muovi ti offre occasioni per migliorare professionalmente, trovare un lavoro più vicino alle tue esigenze. Dal 23 Saturno esige maggior serietà e presenza in seno alla famiglia. Contro la stanchezza aggiungi foglie di malva alle minestre. Non trascurare una forma allergica e ritemprati con l’automassaggio al viso: rotatorio, dal basso verso l’alto e dall’esterno verso il centro. Venere, fino al 20, ti protegge dalla voglia di rompere con chi, secondo te, finge di schierarsi dalla tua parte ma, sotto sotto, ti rema contro. Le questioni più delicate riguardano la famiglia: è nel tuo nido che devi mettere ordine perché, per quanto ti grati!chi il lavoro, i problemi sono lì. Giove tiene viva la fortuna, dopo le prime due settimane di tensione sul lavoro si rasserenano i rapporti con capi e colleghi. Per la seconda parte del mese hai la possibilità di chiudere contratti vantaggiosi e dare impulso alla tua attività. L’amore è un cesto di rose ma se accetti i fiori devi accettare anche le spine.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Sagittario

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre Molto spesso ci ripetiamo che se avessimo potuto tornare indietro, avremmo agito diversamente. Ora potreste farlo, anche se esiste la concreta possibilità di rifare esattamente quello che avete fatto.Ma dovrete necessariamente agire in modo diverso: introducete qualcosa di nuovo. E, se possibile, guardate al futuro. Marzo ti mette al centro di tanti avvenimenti piacevoli, hai voglia di innamorarti se sei single o di rilanciare il rapporto se sei in coppia. La salute e la forma ti sostengono, a parte piccole cadute durante la Luna piena (primo e ultimo weekend) ma nel complesso puoi contare su energie purissime. Programma, non stremarti. Marte ti dona riflessi pronti che ti fanno brillare nel tuo sport preferito. Medita su questa fase della saggezza Sufi: “Quello che dai è tuo per sempre, quello che tieni lo perdi”. Sono tanti i pianeti su cui puoi contare, ma non fare l’errore di pensare che i risultati piovano dal cielo. Al contrario, ci vuole la tua partecipazione, e ora che hai Saturno nel segno puoi scoprire che puoi mettere la tua incrollabile fede nella fortuna al servizio della testa e gustare le vittorie piccole del presente. Tutto bene fino al 10, una splendida Venere smussa incomprensioni e divergenze con il partner. Se non ti fai condizionare dalla smania di far andare le cose come dici tu, l’atmosfera in casa è accettabile anche nella seconda parte di luglio. Non pianificare vacanze in grande stile, punta su un bel viaggio in futuro.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Capricorno

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio Ottenere il permesso di fare qualcosa non rende più facile l’azione. Vi consente di entrare nell’arena, ma dovrete lottare. Le prossime settimane somiglieranno a un campo di battaglia, con piccoli successi duramente conquistati: ogni vittoria vi permetterà di compiere un passo avanti. Sarà un’ardua impresa, indubbiamente, ma a voi piace così. Giove, Saturno, Marte e Plutone continuano a proteggerti e anche Urano e Venere sono dalla tua parte, nessuno obietterà se guarderai tutti dall’alto in basso. Saprai mostrarti generosa e disponibile per chi ti chiederà aiuto e consiglio. Pensa in grande, è possibile realizzare uno stupendo progetto di vita. Venere favorisce la danza, trova quella più adatta a te. L’ultimo quarto di Luna ti consiglia di dedicarti al giardinaggio o di fare biodanza in acqua. Senza dimenticare un controllo dal dentista. San Valentino benedice l’unione e la comunicazione con i colleghi. Poi, con l’addensarsi di pianeti in aspetto critico, l’umore si fa ballerino e la forma !sica lascia a desiderare. Se ti senti attratta da terapie alternative, segui l’impulso, sarà una bella scoperta. Luglio profuma di sentimenti felici e, specie a partire dalla seconda metà, potresti decidere di fare il grande passo, iniziare una convivenza, vivere un nuovo amore. La Luna, splendida e piena il 27 nel segno, terrà tutti col naso insù a contemplare l’eclissi totale e nel suo cono d’ombra il tuo cuore palpiterà di passione.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Acquario

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio Una parola o un gesto potrebbero farvi esplodere, scatenando una discussione senza ritorno, che potrebbe portarvi ad abbandonare il vostro attuale ruolo per indirizzare la vostra vita verso una nuova direzione. Come per le valanghe, era solo questione di tempo: poco importa se sia stato questo o quel sasso a scatenare il tutto. Doveva succedere. L’equinozio di primavera vede la Luna nel tuo segno incrociare i suoi raggi argentei con quelli infuocati del Sole facilitando la comunicazione, gli scritti e la tecnica. In rete sei un asso, ti diverti, scambi idee e piovono consensi. Il 23 è importante: Saturno entra nel segno e d’ora in poi vorrai fare solo ciò che desideri davvero. Urano galeotto annuncia un colpo di fulmine. Se hai bisogno di energia fai un bagno corroborante a base di pepe nero. Con l’arrivo della bella stagione segui con costanza il tuo sport preferito. Innamorata come un’adolescente, sogni a occhi aperti e liberi l’anima romantica che spesso nascondi. Ora però tanta è la voglia di condividere sul nascere con chi ami emozioni e desideri e sei perfettamente consapevole che prendere un impegno significa mantenerlo. Molte spese legate alla casa. Marte ti fornisce l’energia per affrontare le sfide del destino ma anche tanto nervosismo per ritardi e complicazioni nelle faccende pratiche ed economiche. Il barometro dell’eros segnala tempo incerto almeno fino al 12, per poi assestarsi e regalarti una piacevole quiete e stabilità. Troppe spese, limita quelle superflue.

Oroscopo Branko Martedi 3 Marzo 2020: Pesci

PESCI 20 febbraio – 20 marzo Essere totalmente oneste e sincere sui vostri sentimenti può sembrarvi il peggiore degli incubi, ma è anche l’unicomodo per poter vivere la vita che volete, invece di fingere di essere quello che gli altri vorrebbero che foste. Sbarazzarsi di tutto quel pesante bagaglio emotivo equivale a togliersi di dosso i pesanti capi invernali, per uscire finalmente sotto un tiepido sole primaverile: una sensazione che richiede un grande coraggio, ma assolutamente meravigliosa. Marzo, che segna il tuo compleanno, fino al 21 è importante per le relazioni professionali, per trovare nuovi appoggi e sostenitori, soprattutto se svolgi un lavoro indipendente. Dal 17 in poi sono le emozioni che balzano in primo piano, e ti darai da fare affinché le premesse di felicità in un rapporto si concretizzino. Calma la mente ripetendo il mantra OM: rilassa e ricarica. Contro il mal di testa usa foglie di melissa, pestate e applicate sulla fronte come cataplasma. Per avere le mani belle, massaggiale con olio d’oliva. Dal 1° al 20, l’amore è la realizzazione di un sogno. E tale resterebbe se, all’improvviso, non dovessi occuparti di affari di famiglia, caricandoti il peso di inevitabili preoccupazioni. Saprai destreggiarti e i nuovi equilibri che si stabiliranno apriranno un nuovo capitolo della tua vita.La prima metà di luglio è magica per l’amore. Ti verrà facile essere gentile, disponibile e tollerante verso chi ami e i tuoi cari, accettarne i limiti renderà i rapporti scorrevoli, permetterà di approfondire i legami raggiungendo una intesa perfetta. Hai un fiuto telepatico per gli altari, dal 15 in poi ottimi investimenti esteri.