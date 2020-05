Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020, consigli astrali da non perdere

Come ogni mattino noi di controcopertina vi aggiorniamo su cosa dicono le stelle in ambito astrale. Fortunatamente siamo usciti dalla fase di chiusura del paese e pian piano ci stiamo riprendendo la vita di prima anche se, con delle restrizioni e dei nuovi comportamenti da tenere. Quindi, sapere se oggi è la giornata giusta per affrontare problemi di coppia o lavorativi è sempre meglio.Ovviamente è nostra interpretazione pubblicare nero su bianco l’oroscopo di Branko, quindi per voi ecco un sunto di cosa dicono le stelle di oggi Martedi 19 Maggio 2020.

LA LUNA NUOVA IN GEMELLI IL 22 ESTREMIZZA LA VOLONTÀ DI TENERE TUTTO SOTTO CONTROLLO, INNERVOSISCE I VERGINE, RENDE I PESCI INFLUENZABILI, PROPONE NUOVI AMORI AI GEMELLI.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: ARIETE

Ariete dal 21/3 al 20/4 Con Marte, le fantasie più emozionanti ti mettono le ali all’umore e ai sentimenti, lasciati trasportare da questa leggerezza euforica. Gli amici sono importantissimi in questo periodo, una vera seconda famiglia su cui puoi contare: non deluderli. Attenzione in generale a portare a termine un progetto importante, non distrarti troppo adesso. La concentrazione ti fa vincere.Siete il segno della foga. Quella che tende a giudicare subito. E la Luna piena non aiuta a trattenere l’impulso di prevaricare tutti, persino in famiglia. Anche Marte esalta quel sentimentalismo collerico. Però un rimedio esiste: l’ironia, capace di alleggerire l’atmosfera senza fuggire dalle responsabilità. Così suggeriva Milan Kundera, che professava l’arte dell’humour come via d’uscita al prendersi troppo sul serio. Parola chiave della settimana: leggerezza.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: TORO

Toro dal 21/4 al 20/5 Devi cercare di proteggerti da Marte che vuole farti un po’ impazzire, magari facendoti venire il desiderio di un’avventura fuori dalla coppia: non è da te. Non è il caso di sospettare della tua migliore amica. Se fai qualche sbaglio non importa, non drammatizzare, la migliore protezione è anche saper ridere di se stessi con tutto il cuore. Lasciati andare.La vostra sensualità in questi giorni è imbattibile. Non si accettano reclami dai colleghi zodiacali. Oggi il vostro segno si gode la vita come pochi sanno fare. Con Venere spalmata addosso come un doposole e Marte nel segno sensuale del Cancro mangiate, bevete, baciate. Forse troppo. La Luna piena in Scorpione è la miccia che esalta l’eros e tramuta lo sguardo placido del Toro in raptus sentimentale. La parola chiave della settimana: gustare

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: GEMELLI

Gemelli dal 21/5 al 21/6 Con Marte intrigono e Venere bella, settimana positiva soprattutto per l’amore, con nuovi incontri per chi è single e novità bellissime per tutti. Anche le amicizie brillano di nuova luce, attenzione solo a non dire una parola di troppo, Giove non è amico e potrebbe farti commettere un passo falso. Marte consiglia di non spendere troppo.Siete governati da Mercurio, pianeta della parola. E ora che anche questo pianeta dialogante dal 21 vi raggiunge a casa vostra, arrivano le parole giuste. Quelle che vi assomigliano. Veloci, raggianti. Azzeccatissime. E finalmente riuscite a completare quel puzzle rimasto a lungo senza il pezzo mancante. Mentre la Luna piena in Scorpione regala una sensazione incredibile. Che dà di gomito alla felicità. La parola chiave della settimana: rifinire.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: CANCRO

Cancro dal 22/6 al 22/7 In amore tutto migliora, ma devi stare ancora attenta a non fidarti della persona sbagliata o, peggio, a non dare troppa importanza alle tue fantasticherie rispetto a una relazione o a una situazione. Qualche problema con una persona anziana di famiglia. Occhi aperti e buon senso si impongono. Attenzione alle spese impreviste. Potresti sforare il budget.«Un amore felice è normale, è serio, è utile? Che se ne fa il mondo di due che non vedono il mondo?». Chiedeva Wislawa Szymborska poetessa del Cancro. Ma voi oggi ci vedete eccome. E non avete abbassato lo sguardo quando Saturno vi ha spiattellato la verità. Ecco finalmente la diottria giusta, che rende consapevole degli sbagli fatti. E degli inganni subiti e raccontati a voi stessi. Voi oggi siete altro. Altre persone. Magnifico. La parola chiave della settimana: chiarezza.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: LEONE

Leone dal 23/7 al 23/8 Marte e Urano sono davvero cattivelli, sangue freddo e attenta soprattutto a non litigare troppo o essere gelosa. Con tutte le tue buone intenzioni, non puoi impedire alle persone di sbagliare. Essere troppo severa nei giudizi non migliora la situazione, cerca anche di ascoltare le ragioni altrui, nemmeno Giove ti aiuta in questo momento. Spendi troppo, cerca di rallentare.Voi siete i pompieri che si lanciano nelle fiamme mentre gli altri fuggono. Estremi e coraggiosi come Jonathan Franzen, Leone del 17 agosto, che chiude il suo saggio La fine della fine della Terra dicendo: «Anche in un mondo che muore continuano a nascere nuovi amori». Ecco la magnifica piroetta che ribalta il pessimismo cosmico. Basta un salto generoso nel sentimento. Non è da tutti. E la Luna aiuta a compiere questo tuffo nel benessere. La parola chiave della settimana: positività.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: VERGINE

Vergine dal 24/8 al 22/9 La fortuna è dalla vostra parte. Venere vi benedice e regala intensità e magnetismo: peculiarità utilizzabili dai single alla ricerca di scappatelle. Bene invece i rapporti storici. Programmate un’estate foriera di successi e passione. Novità per chi fosse in attesa di un finanziamento o di una somma di denaro. Se siete liberi professionisti, concludete collaborazioni divenute sterili e apritevi al nuovo con ottimismo.Non agitatevi tanto se gli affari non sono ancora a posto, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. Si tratta solo di attendere un segnale della Luna Nuova che si forma tra il 2 e il 3, in Gemelli, segno che influenza i vostri rapporti con l’ambiente di lavoro. Il 5 Mercurio (vostro pianeta guida) entra in Cancro, si associa a Marte, forma aspetti per voi eccezionali con Venere, Urano e Saturno: farete strike! Le stelle dell’amore intonano la più bella canzone della primavera, potete pure sposarvi… INCONTRO SÌ: Non perché è segno di Terra, ma perché è fatto per voi: Toro. Vi piace tanto il Cancro. Rispondete all’Acquario.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: BILANCIA

Bilancia dal 23/9 al 22/10 Ancora tensioni nella coppia. Mettete in discussione alcuni comportamenti volubili del partner. Volete la stabilità personale e di coppia, ma le energie del momento ve la negano. Dedicatevi a nuovi incontri che possano condurvi a divertimento e relax. Sul lavoro ci sono buone nuove per i liberi professionisti e possibilità per i dipendenti di farsi valere chiedendo aumenti o riconoscimenti. Il corpo però vi chiama al riposo.Siete gratificati dalla Luna Nuova che si forma in Gemelli il 3, ma anche nei due giorni precedenti consigliamo di prestare attenzione al lavoro, allo studio, alla carriera. Dovete sfruttare Mercurio in Gemelli fino al 5 per eventuali contratti. C’è una casa bianca che vi aspetta in posti di mare, magari su un’isola, dove vi attendono momenti più sereni in amore e nel matrimonio. Il dialogo con i figli non è sempre facile, ma i contrasti certo non escludono l’amore, la comprensione. Forse perché hanno il vostro stesso carattere questi figli contestatori? INCONTRO SÌ: bene tra le braccia di Gemelli e Toro. Per chi può concedersi un capriccio, Cancro languido.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: SCORPIONE

Scorpione dal 23/10 al 22/11 In amore siate aperti e dinamici, pronti a conoscere persone nuove e ad addentrarvi con curiosità in situazioni insolite. Se avete accanto un partner è tempo di progettare un viaggio o un cambio casa. Per il lavoro, dite sì a un incarico che non vi aggrada. È apripista di un’ascesa professionale che porta prestigio e denaro. Ottimo momento per i liberi professionisti: investite su un progetto o puntate su una nuova collaborazione.Un tempo eravate bravi a digerire anche i sassi, ma da quando c’è questa Venere con Urano in Toro, la digestione dà delle noie, soprattutto con i collaboratori o il coniuge. Approfittate del 2 per concedervi un breve viaggio, Mercurio, positivo, diventa splendido dopo la Luna Nuova, quando, il 5, passa in Cancro. Qui si congiunge a Marte, da dove vi manda gli influssi più passionali in assoluto, consideratelo: sarà il vostro record erotico del 2019. E poi continuerà con Venere in Gemelli della settimana prossima. INCONTRO SÌ: Uno come voi, Scorpione. Stuzzicate quel fanatico del Sagittario. Fate innamorare di voi, un Toro.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: SAGITTARIO

Sagittario dal 23/11 al 21/12 Giove vi spinge a guardarvi dentro perché fuori è tutto bloccato. Non perdete tempo a vivere la movida. È il momento di capire come risolvere alcune problematiche personali e nel rapporto. Se siete single avete voglia di innamorarvi, ma la paura vi frena. Sul lavoro opportunità nuove arriveranno in estate. Progettate oggi i successi di domani. Luglio è alle porte e vi regala un cambiamento senza precedenti.C’è sempre qualche difficoltà nei rapporti più stretti, una tradizione che si rinnova nel mese dei Gemelli, ma quando i problemi si presentano sono utili perché fanno capire in cosa si deve cambiare. Illuminante può essere la Luna Nuova del 3, in Gemelli, quest’anno molto più potente perché opposta a Giove nel segno. Siamo lieti che questo influsso, appoggiato anche dalla positiva presenza di Venere e Marte, Urano e Mercurio, possa portarvi una grande occasione di successo nel lavoro e nel privato. INCONTRO SÌ: tre segni che mostrano un certo interesse se non proprio folle amore (per ora) sono Leone, Cancro e Acquario.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: CAPRICORNO

Capricorno dal 22/12 al 20/1 Ancora molta tensione nella coppia. Aprite gli occhi e siate un pochino più coraggiosi nel tagliare relazioni divenute insostenibili. Ci sono novità per i single che possono vivere un incontro di passione. Attenzione a non idealizzare amici o nuovi partner. Se con i colleghi avete difficili rapporti cercate di chiarirvi e, se incappate in un litigio, consiglio moderazione. Si profilano facili nervosismi: siate accorti nel non perdere la pazienza.Maggio si conclude con la Luna in Toro, segno che vi dà sempre di più, dal punto di vista astrologico. Giugno si apre con un straordinaria Luna Nuova in Gemelli, segno di lavoro e affari, salute e trasferimenti. Avete tutti i motivi per guardare al futuro con ottimismo. Venere è primaverile nel punto dell’amore, Marte però provoca i coniugi e si insinua anche nei rapporti con i parenti, per non parlare delle collaborazioni. Restate in guardia, studiate tutti intorno a voi, il 5 e il 6, i giorni più difficili del periodo, con la Luna ostile. INCONTRO SÌ: ogni settimana porta un nuovo evento, una nuova emozione, con il Toro. Momenti divertenti con Gemelli e Acquario.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: ACQUARIO

Acquario dal 21/1 al 19/2 Niente è per sempre e ora come non mai annusate questa profonda verità. Non potete pensare che il partner accanto a voi sia quello giusto. Urano porta un cambiamento generale negli affetti e nel vostro micromondo. Intanto godetevi la passione tra mercoledì e venerdì. Il lavoro fa segnare un piccolo successo. Ci sono novità per chiunque fosse in cerca di un impiego: la Luna vi porta al posto giusto nel momento giusto.I miglioramenti più significativi sono previsti in campo professionale e delle nuove idee. Talvolta sembra che esageriamo quando diciamo che siete il segno del futuro, visto come siete attaccati ai vostri beni materiali, ma è proprio così: in voi tutto è proiettato in un futuro che spesso non immaginate nemmeno, ma sapete che vi aspetta. La Luna Nuova in Gemelli, il 3, dà un impulso a tutto ciò che vi interessa. Poi c’è Mercurio e da lontano arriva la fortuna portata dal munifico Giove: risplende anche l’amore! INCONTRO SÌ: “Che te lo dico a fa’…”, direbbe Al Pacino, ma è chiaro che il Gemelli è il massimo. La Bilancia e il Sagittario amano.

Oroscopo Branko Martedi 19 Maggio 2020: PESCI

Pesci dal 20/2 al 20/3 È da rivedere un rapporto di coppia decennale. Sentitevi più liberi nell’esprimere il vostro pensiero. Bene le storie cominciate nei primi mesi dell’anno: potete costruire insieme un futuro roseo. I single puntino al fine settimana per incontri di fuoco. Un progetto vi regala felicità e piccoli riconoscimenti. Che siano parole di riconoscenza per il vostro operato o incentivi monetari, la settimana porta serenità a tutto tondo.Le stelle che illuminano per voi fine maggio e inizio giugno riportano in mente i più famosi film. Anche il vostro approccio in amore ha qualcosa che non è così usuale al tempo d’oggi, affidate al cuore i vostri messaggi d’amore. Che arrivano tutti a destinazione e vi corrispondono, specie sotto la Luna in Cancro, il 5 e il 6, due giorni indimenticabili: fate la vostra proposta, accettate quella che vi verrà fatta, tutto nasce nel momento più felice e più fortunato della vostra primavera! Problemi per Luna nuova, in casa e nel lavoro? Superabili. INCONTRO SÌ: Toro a scatola chiusa. Segue Capricorno. Una vita regale vi sarà offerta dal Leone.