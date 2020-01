Principe Harry ha dato buca a William: bufera in casa Windsor

Il periodo nero per la famiglia dei Windsor continua senza sosta. A destare la preoccupazione della Regina Elisabetta, ancora una volta, troviamo il rapporto tra il Principe Harry e il fratello William. A quanto pare il minore tra i figli di Carlo ha trovato il modo di dare buca al fratello in vista di un progetto alla quale dovevano prendere parte insieme.

Bufera in casa Windsor

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di raccontare come il Natale è stato parecchio turbolento per la famiglia reale dei Windsor, i quali pare che siano costretti a vivere una bufera a Buckingham Palace. Non si tratta solo del caso di cronaca in cui è coinvolto il Principe Andrea Duca di York, ma a destare preoccupazioni troviamo anche il fantomatico litigio che tra i due fratello Harry e William nonché diretti eredi anche alla corona.

Secondo quanto reso noto in questi mesi le cose per il Principe Harry e il fratello William sono man mano peggiorate, soprattutto da quanto Duca di Sussex si è unito in matrimonio con Meghan Markle. Dunque, davvero l’ex star di Hollywood è riuscita a mettere così tanto in crisi i due fratelli?

Il Principe Harry ha dato buca a William

La vita del Principe Harry è cambiata nel momento in cui ha incontrato Meghan Markle, un appuntamento al buio che ha stravolto la sua vita di entrambi al punto che dopo poco tempo dall’inizio della loro relazione i due ufficializzano le loro intenzioni di sposarsi. Al trio formato da Kate, William e Harry si aggiunge un nuovo membro ovvero Meghan Markle.

La Duchessa di Cambridge, in un primo momento, si sarebbe anche opposta alla relazione con l’attrice per il semplice fatto che la donna alle spalle avesse già un matrimonio concluso con un divorzio. Quanto detto però svanisce quando le due donne cominciano a mostrarsi in pubblico, ma questo non è stato sufficiente a mantenere i rapporti saldi. Quindi non resta che chiedersi: come mai il Principe Harry ha dato buca al fratello William?

Nuovo progetto per Harry e Meghan

I Duchi di Sussex hanno deciso di trascorrere le vacanze di Natale in Canada dove avrebbero definito gli ultimi dettagli di un nuovo progetto incentrato sulla salute mentale. La cosa che più ha sconvolto i sostenitori della famiglia Windsor p il fatto che i duchi di Sussex avrebbero volutamente allontanato William e Kate. Le motivazioni della decisione presa da Harry e Meghan sul loro progetto potrebbe dipendere dal fatto che i Duchi di Cambridge sarebbero ormai gelosi della loro unione considerando le crisi che hanno investito da qualche anno a questa parte il loro matrimonio?