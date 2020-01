Programmi Tv Lunedi 20 gennaio 2020, Film stasera in tv

RAI 1

21.25 LA GUERRA È FINITA Mentre Davide cerca notizie su sua moglie e suo figlio, alla tenuta Sara (Carolina Sala) scopre che Gabriel, malgrado abbia 17 anni, non sa leggere, ma si vergogna di ammetterlo. Lei si ripromette di insegnarglielo e di scoprire cosa nasconda in quel pacco logoro da cui non si separa mai.

23.40 Film commedia INTERVISTA Su invito di una troupe giapponese, Federico Fellini (1920- 1993) si fa intervistare a Cinecittà, dove arrivò per la prima volta, giornalista ventenne, nel 1940. E ricorda un modo di fare cinema che è scomparso per sempre.

20.00 Telegiornale

20.30 Soliti ignoti – il ritorno Game Show Conduce Amadeus

21.25 La guerra è finita Miniserie Con Isabella Ragonese, Michele Riondino, Valerio Binasco

23.35 Tg1 – 60 Secondi

23.40 INTERVISTA (Italia 87) Di Federico Fellini Con Sergio Rubini, Federico Fellini, Marcello Mastroianni

1.20 Tg1 – Notte

1.55 Sottovoce Attualità

2.25 Italiani Documenti “Tullia Zevi”

3.25 Cinematografo Rubrica

4.20 Risate di notte Comiche

5.05 Viola del pensiero Cortometraggio Con Alessandro Mario

5.15 RaiNews24

RAI 2

Ore 21.20 911 Athena (Angela Bassett, 61 anni) è ancora molto indecisa se accettare una promozione. Chimney, invece, affronta le conseguenze del suo incidente, mentre Eddie ha bisogno di aiuto. Poi, per scoprire i volti “dietro” le chiamate al 911, Maddie decide di andare in giro di pattuglia.

Ore 23.40 POVERA PATRIA Anche questo anno, in studio con Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo c’è il giornalista romano Alessandro Giuli (44 anni). Laureato in filosofia, ha iniziato a lavorare quasi subito nella redazione del Foglio rosa del lunedì di Giorgio Dell’Arti. Inoltre, ha anche pubblicato diversi libri, tra cui II passo delle oche edito da Einaudi.

21.00 Tg2 Post Attualità

21.20 911 Serie “Bloccati” “Persone orribili” – “Droghe” Con Angela Bassett, Peter Krause. Oliver Stark

23.40 Povera patria Attualità Conduce Annalisa Bruchi Con Aldo Cazzullo, Alessandro Giuli

1.05 Calcio totale Rubrica sportiva

2.10 Sospetti Miniserie Con Simona Cavallari, Remo Girone 2a puntata

3.50 Videocomic Videoframmenti

4.05 Cuori in cucina Serie “Giovane e come Sofia torna alla normalità”

4.25 Cuori rubati Soap Opera

RAI TRE

Ore 21.20 PRESADIRETTA Appuntamento con Riccardo lacona (62 anni) che oggi racconta come l’e- commerce e le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di consumare. Infatti, basta un clic e qualsiasi oggetto ci viene consegnato, in tempi rapidissimi, a domicilio. Ma che impatto ha tutto ciò?

23.10 Docu Fiction COMMISSARI SULLE TRACCE DEL MALE Questa sera Pino Rinaldi (58 anni) con il “commissario” Alessandra Simone ripercorre l’attività d’indagine che ha portato a individuare il colpevole dell’omicidio di Rita Bestetti, una madre di 65 anni che viveva tranquilla in un condominio di Monza. Fu lei stessa ad aprire la porta al suo assassino.

19.30 Tg Regione

19.35 Tg Regione Meteo Previsioni del tempo

20.00 Blob Videoframmenti

20.20 Nuovi Eroi Attualità Con Veronica Pivetti

20.45 Un posto al sole Soap Opera Con Alberto Rossi

21.20 PresaDiretta Reportage “Vite a domicilio” Conduce Riccardo lacona

23.10 Commissari Sulle tracce del Male DocuFiction Conduce Pino Rinaldi

24.00 Tg3 Linea notte Attualità 1.05 Terza pagina Attualità

1.35 RaiNews24

RETE 4

Ore 21.25 QUARTA REPUBBLICA Con il giornalista Nicola Porro (50 anni) e i suoi numerosi ospiti si parla di stretta attualità, con la situazione esplosiva in Medio Oriente che si ripercuote sulla politica europea e italiana, tra preoccupazione e consapevolezza del pericolo, non solo economico, di una nuova guerra.

0.45 Attualità PENSA IN GRANDE Vengono proposti in replica tutti gli appuntamenti della trasmissione ideata e condotta da Rachele Restivo (44 anni), che racconta la nostra Italia, attraverso la voce di chi ha creduto nei suoi sogni e ha fatto di tutto per realizzarli: gli imprenditori. Al centro del primo appuntamento il designer Maurizio Riva.

19.35 Tempesta d’amore Telenovela

20.30 Stasera Italia Attualità Conduce Barbara Palombelli

21.25 Quarta Repubblica Attualità Conduce Nicola Porro 0.45 Pensa in grande Attualità Conduce Rachele Restivo

1.45 Stasera Italia Attualità

2.40 Tq4 – L’ultima ora Notte

3.00 Mediashopping Televendita

3.20 UMBERTO 0. (Italia 52) Di Vittorio De Sica Con Carlo Battisti, Maria Pia Casilio

4.40 Vite da star Doc.

5.30 Ieri e oggi in Tv Varietà

CANALE 5

Ore 21.20 GRANDE FRATELLO VIP Quarto appuntamento con la quarta edizione della versione vip del reality. Dopo altri giorni insieme, vediamo come si stanno comportando i reclusi eccellenti, con particolare attenzione alle simpatie e antipatie tra di loro. A commentare il tutto ci sono Pupo (64 anni) e Wanda Nara.

20.40 Striscia la notizia La voce della resilienza Tg Satirico Conducono Salvatore Ficarra, Valentino Picone Con Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 Grande Fratello Vip Reality Show Conduce Alfonso Signorini Con Pupo, Wanda Nara

1.00 Tg5 Notte

1.45 Striscia la notizia La voce della resilienza Tg Satirico Conducono Salvatore Ficarra, Valentino Picone Con Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

2.10 Uomini e donne People Show Conduce Maria De Filippi

ITALIA 1

Ore 21.20 I MERCENARI 2 Mister Church ingaggia i Mercenari per svolgere I Mercenari un lavoro apparentemente semplice. Tutto sembra andare secondo i piani, ma il team di Barney Ross finisce in una trappola. La vendetta sarà compiuta anche grazie a un vecchio compagno (Chuck Norris, 79 anni) d’armi.

23.20 Rubrica TIKITAKA . IL CALCIO E IL NOSTRO GIOCO Puntuale come ogni lunedì torna l’approfondimento giornalistico sportivo che ha il calcio come punto focale. Si passa dai risultati del weekend appena terminato, agli highlights delle gara più interessanti, ma anche tante interviste in studio con i protagonisti. Conduce Pierluigi Pardo (45 anni).

18.30 Studio Aperto

19.25 leneYeh Attualità

20.25 C.S.I. Miami Serie “Uno di meno”

21.20 Film I MERCENARI 2 (Usa 12) Di Simon West Con Sylvester Stallone, Jason Statham. Bruce Willis

23.20 TikiTaka Il calcio è il nostro gioco Rubrica sportiva Conduce Pierluigi Pardo Con Christian Vieri, Antonio Cassano

1.50 Studio Aperto La giornata

2.05 Sport Mediaset La giornata Rubrica

2.20 Mediashopping Televendita

2.35 The Girifrìend Experienci Serie “Provocazione” “Alla sprovvista” “Disponibile”

TV 8

20.25 Guess My Age Indovina l’età Game Show Conduce Enrico Papi

21.30 QIEjJo Drammatico ROCKY II (Usa 79) Con Sylvester Stallone Sperperati tutti i guadagni realizzati come pugile, per mantenere moglie e figlio, Rocky è costretto a lavorare come manovale al mattatoio. Ma il rivale Apollo Creed lo attende al varco per la rivincita sul ring.

23.45 KICKBOXER IL NUOVO GUERRIERO (Usa 8,9) Di Mark DiSalle, David Worth

1.45 SESSI» Commedia UN MARITO PER NATALE (Usa 16) Di Letia Clouston

NOVE

20.30 Deal With It – Stai al gioco Candid Show Conduce Gabriele Corsi

21.25 Little Big Italy Cooking Show “New Jersey” – “Hollywood” Secondo appuntamento con la nuova edizione del programma di Francesco Panella. Anche oggi, il ristoratore torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore.

0.15 Maratona: Airport Security Spagna DocuReality

3.30 Maratona: Airport Security Spagna DocuReality

5.05 Segreti fatali Reai Crime “Nei boschi”

RAI 4

20.45 Just for Laughs Sketch Comedy

21.10 FilmoThr. CO THE SIGNAL (Usa 14) W. Fuhank

22.45 VITA DA VAMPIRO (Nuova Zelanda 14)Di Jemaine Clement, Taika Waititi

0.20 X-Files Serie

RAI 5