Regina Elisabetta, la vera reazione alla decisione di Harry e Meghan

In queste ultime ore non si è parlato di altro se non della decisione di Harry e Meghan di rinunciare al loro titolo reale. La notizia è stata diffusa soltanto alcune ore fa, ma immediatamente ha fatto il giro del mondo ed ha lasciato davvero tutti senza parole. In molti si sono chiesti quale sia stata la reazione della Regina Elisabetta visto che comunque questo annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno perché nessuno della famiglia reale aveva alcun tipo di sospetto. I Duchi di Sussex hanno annunciato lo scorso mercoledì di voler rinunciare ai titoli reali e di volersi trasferire negli Stati Uniti. Come ha accolto la regina Elisabetta questa decisione? Secondo alcune fonti ufficiali, la Sovrana si sarebbe infuriata molto con il nipote anche perché quest’ultimo fare che abbia disobbedito ad un suo ordine ben preciso ovvero quello di non emettere alcun comunicato ufficiale senza il suo permesso.

Harry e Meghan rinunciano al titolo nobiliare, come ha reagito la Regina

La regina, ad ogni modo, ha immediatamente reagito pubblicando un comunicato ufficiale sul portale Buckingham Palace. A quanto pare la Regina ed il figlio Carlo avrebbero in mente una strategia, ovvero quella di mediare con il nipote e la moglie per cercare di risolvere questa faccenda molto delicata e nel minor tempo possibile. Buckingham Palace ha fatto sapere in un comunicato che “comprende il desiderio di un differente approccio”, ma che questo condurrà a “problemi complicati per la cui soluzione servirà tempo”.

Questa nota farebbe meglio intendere il fatto che i membri della famiglia reale siano stati colti di sorpresa perché non immaginavano di certo di dover avere a che fare con una situazione simile. Secondo quanto riferito dal corrispondente delle vicende di corte per la bbc Jonny Dymond, la regina Elisabetta è piuttosto irritata e proverebbe una grande amarezza per tutto ciò che è accaduto in queste ultime ore, soprattutto per non essere stata avvisata in tempo e prima di tutti.

La Regina offesa e contrariata

La famiglia pare che sia venuta a conoscenza di questa decisione soltanto 10 minuti prima che venisse diffuso il comunicato. Per tutte queste ragioni la regina è piuttosto delusa e contrariata dal comportamento del nipote e della moglie e sarebbe anche molto offesa. D’altro canto, anche i sudditi inglesi non hanno visto di buon occhio questo comportamento di Harry e Meghan ed hanno considerato il loro gesto irrispettoso nei confronti della Regina.