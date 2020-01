Don Matteo 12, esordio da record per la nuova stagione. Tutti pazzi per Terence Hill

Nella serata di giovedì è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo 12 e pare che sia stato un grande successo,visto che il pubblico già da tempo era in trepida attesa. La fiction si è confermata il programma più atteso della prima serata ed ha registrato davvero dei numeri record. Andando più nel dettaglio, la puntata che è stata trasmessa Giovedì 9 gennaio 2020 ha registrato uno share del 30,6% e 7005 milioni di telespettatori. Inoltre, sempre nella stessa sera Don Matteo ha festeggiato i vent’anni dalla sua prima messa in onda e per l’occasione si sono registrati, come abbiamo visto, dei numeri davvero strabilianti. Per questo motivo sull’account Facebook del programma nelle scorse ore è apparso un messaggio di ringraziamento nei confronti del pubblico che ha seguito con tanto affetto e riconoscimento la puntata.

Don Matteo 12, prima puntata con ascolti record

“Esordio straordinario! Ieri sera eravate più di 7 milioni e con il 30,6% di share. Don Matteo 12 si conferma il programma più visto della prima serata. Grandissimo successo anche sui social con oltre 223 mila interazioni! Grazie di cuore a tutti!”. Questo è il messaggio che è apparso sull’account Facebook. Sembra che il picco di ascolti si sia raggiunto nel momento in cui in puntata è arrivato lui ovvero Fabio Rovazzi e più nello specifico alle ore 21:52, quando sono stati registrati 7.884.000 telespettatori, con un grande seguito anche sui social dove i telespettatori Hanno commentato la puntata.

Nuovi colpi di scena

Questa prima puntata della 12esima stagione di Don Matteo non ha deluso le aspettative dei telespettatori che tra l’altro attendevano ormai da diverse settimane La messa in onda della fiction. Sono stati tanti i colpi di scena della prima puntata come il ferimento del sacerdote colpito da un colpo di pistola e poi ancora tutti i preparativi per il matrimonio che avverrà tra Marco e Anna e per finire il flirt tra il maresciallo Nino Cecchini e la mamma del Capitano Olivieri.

La prima puntata di Don Matteo è andata in onda il 7 gennaio 2000 sempre su Rai1 e da quel momento è stato sempre un crescere e sono stati sempre di più i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di questo prete e poi di tutti gli altri personaggi. La fiction è prodotta da Lux Vide Italia per Rai Fiction e ad oggi possiamo dire con tranquillità che è una delle più seguite di sempre nella storia della fiction italiana ed è apprezzata nel resto del mondo soprattutto in Finlandia, Francia, Australia e America.