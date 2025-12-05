Netflix punta in alto: acquisizione Warner Bros da 82 miliardi con Batman, Harry Potter e un intero secolo di cinema





L’accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovery è ufficiale: il colosso dello streaming ha acquisito Warner Bros., compresi gli studi cinematografici e televisivi, oltre a HBO Max e HBO. Questa operazione, dal valore complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari, rappresenta una svolta significativa nel settore dell’intrattenimento, portando sotto un unico tetto alcuni dei franchise più redditizi della storia.





L’accordo, che ha un valore azionario di 72 miliardi di dollari, è stato annunciato poche ore dopo le prime voci sul possibile acquisto. La transazione prevede un pagamento di 27,75 dollari per azione WBD, con ogni azionista di Warner Bros. Discovery che riceverà 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni ordinarie di Netflix per ogni azione detenuta al momento della chiusura dell’affare. Si prevede che l’operazione si concluda entro 12-18 mesi, in seguito alla separazione della divisione reti TV di WBD, Discovery Global, in una nuova società quotata, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, “questa acquisizione unisce due business pionieristici dell’intrattenimento, combinando l’innovazione di Netflix, la sua portata globale e il servizio di streaming migliore della categoria con l’eredità centenaria di storytelling di classe mondiale di Warner Bros.“. Questo significa che Netflix avrà accesso a un vasto catalogo di contenuti, che include classici senza tempo come Casablanca, Quarto potere e Il mago di Oz, insieme a successi moderni come Friends e The Big Bang Theory. Inoltre, l’intero arsenale di HBO sarà disponibile, con titoli iconici come I Sopranos, Il Trono di Spade, The Wire e Sex and the City, che hanno ridefinito la televisione premium.

L’acquisizione include anche l’ampio universo dei supereroi della DC Comics, con personaggi iconici come Batman, Superman e Wonder Woman, oltre ai diritti su Harry Potter, uno dei franchise più redditizi di sempre.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha dichiarato: “La nostra missione è sempre stata intrattenere il mondo. Combinando l’incredibile libreria di show e film di Warner Bros. – dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai favoriti moderni come Harry Potter e Friends – con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio. Insieme, possiamo dare al pubblico più di ciò che ama e aiutare a definire il prossimo secolo di storytelling”.

Anche Greg Peters, co-CEO di Netflix, ha commentato l’accordo: “Warner Bros. ha contribuito a definire l’intrattenimento per più di un secolo e continua a farlo con straordinari dirigenti creativi e capacità produttive. Con la nostra portata globale e il nostro modello di business collaudato, possiamo presentare a un pubblico più ampio i mondi che creano, offrendo ai nostri membri più opzioni e attirando più fan nel nostro servizio di streaming migliore della categoria”.

Il presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi combina due delle più grandi aziende di storytelling al mondo per portare a ancora più persone l’intrattenimento che amano guardare di più. Per più di un secolo, Warner Bros. ha emozionato il pubblico, catturato l’attenzione del mondo e plasmato la nostra cultura. Unendoci a Netflix, assicureremo che le persone di tutto il mondo continueranno a godere delle storie più risonanti del mondo per le generazioni a venire”.

Una delle questioni più discusse riguardava il futuro delle uscite cinematografiche. Netflix ha affermato che intende “mantenere le operazioni attuali di Warner Bros. e costruire sui suoi punti di forza”, incluse le uscite al cinema per i film. Questa promessa potrebbe alleviare le preoccupazioni di registi ed esercenti, che temevano un possibile soffocamento del mercato cinematografico. Tuttavia, resta da vedere se Netflix manterrà questo impegno a lungo termine o se si tratta solo di una dichiarazione d’intenti per facilitare l’approvazione normativa.

Nel breve periodo, Netflix ha comunicato che manterrà HBO Max come servizio distinto, pur integrando i contenuti di HBO e HBO Max nella propria offerta. “Aggiungendo le profonde librerie cinematografiche e televisive e la programmazione di HBO e HBO Max, i membri di Netflix avranno ancora più titoli di alta qualità tra cui scegliere”, ha dichiarato l’azienda. Questo approccio consente a Netflix di ottimizzare i suoi piani per i consumatori, migliorando le opzioni di visione e ampliando l’accesso ai contenuti.



