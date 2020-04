Romina Power avverte Loredana Lecciso, lei è tornata a Cellino San Marco per restare

L’attenzione mediatica in questi giorni è concentrata sulla famiglia Carrisi e su come questi stanno trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco. Ma ecco che sti social spunta l’avvertimento che Romina Power ha fatto nei confronti di Loredana Lecciso.

Romina Power contro l’ex di Albano

La rivalità tra Loredana Lecciso e Romina Power è un qualcosa che alimenta la loro vita ormai da anni. Solo due anni di pace nel loro rapporto e poi ecco che comincia una guerra della quale nessuno conosce davvero i motivi.

Loredana Lecciso più volte avrebbe teso la sua mano a Romina Power, ma tra le due donne sarebbe un nulla da fare dato che l’America non avrebbe alcun intenzione di porre fine al litigio con la donna e così realizzare il desiderio di Albano di vedere le sue due donne fare squadra e quindi avere la sua famiglia unita una volta per tutte.

Quali siano i motivi che hanno condotto Loredana Lecciso e Romina Power a litigare restano un vero mistero, ma ecco che l’artista americana lancia un messaggio di avvertimento nei confronti della donna pugliese.

Romina Power avverte Loredana Lecciso

Nel corso della prima domenica di aprile 2020 ecco che figura sui social il lungo messaggio che Romina Power ha scritto raccontato la sua quarantena in Italia, senza così la possibilità di tornare in California.

Il messaggio in questione però sembra essere anche un avvertimento fatto a Loredana Lecciso, un modo per dire a lei che non ha alcuna intenzione di andare via: “ Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia , dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”.

“Questa esperienza è finita”