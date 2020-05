Romina Power, eccola a 13 anni bellezza mozzafiato

Romina Power ha deciso di trascorrere la sua quarantena a Cellino San Marco, la sua casa da sempre e dove si trovano anche i ricordi che l’artista ha messo insieme nel corso della sua vita. A conquistare il web troviamo delle foto dell’ex di Albano Carrisi quando era solo una ragazzina.

La vita di Romina Power in Italia

Romina Power fin da bambina era consapevole del fatto che avrebbe avuto una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, il suo destino era già scritto nelle stelle considerando il fatto che lei era la figlia di due grandi artisti che avevano conquistato il mondo già negli anni 50.

Ricordiamo che Romina Power è il frutto del grande amore tra le due stelle di Hollywood, Linda Cristian e Tyrone Power. I due attori si sono conosciuti e innamorato facendo sognare il mondo, decidendo di unirsi in matrimonio nella città di Roma, un luogo che sarebbe stato sempre caro a loro e che la loro figlia un giorno avrebbe chiamato “casa”. Romina Power, infatti, quando era poco più di una ragazzina ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio nella nostra nazione.

Romina Power, una bellezza invidiabile

Romina Power, dunque, ha iniziato la sua carriera artistica quando era solo una bambina in qualità di attrice. Non a caso, lei e Albano Carrisi si sono conosciuti nel set del film Nel Sole che ha determinato il loro cammino di vita.

Romina Power insieme al marito ha avuto una straordinaria carriera, che comunque sia le ha permesso di ottenere un successo planetario, dato che ancora oggi la coppia riesce a far sognare il mondo grazie ai tantissimi concerti che questi realizzano nelle varie nazioni. Ma ecco che oggi a far discutere troviamo delle foto che ritraggono Romina Power con una bellezza davvero invidiabile.

Le foto Amarcord

Romina Power nel corso di queste ore ha condiviso alcuni scatti in bianco e nero, custoditi nella sua casa nelle tenute di Cellino San Marco è che la ritraggono quando era ancora una bambina e cominciava a muovere i suoi primi passi nel modo dello spettacolo italiano.

Le foto in questione la traggono impegnata sul set, solare e bella come non mai. Non a caso il post è seguito dal commento in cui è possibile leggere: “Alcune foto del mio provino cinematografico per la De Laurentiis quando avevo 13 anni e mi scelsero per Menage all’italiana di Franco Indovina con Ugo Tognazzi“.