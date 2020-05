Romina Power famiglia: avete mai visto i genitori dell’ex di Albano?

Il successo nella via di Romina Power in un certo qual modo era stato già segnato dal fatto che lei fosse la figlia di due stelle di Hollywood, il cui amore aveva fatto sognare tutto il mondo. Ma quanti di voi hanno visto i genitori di Romina Power?

Linda Cristian e Tyrone Power

La vita di Romina Power, come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, è stata segnata dal successo ma anche dall’amore. L’Italia, inoltre, era già nel suo destino, come dimostrato dal fatto che il suo nuovo è stato dato in omaggio alla città eterna che ha fatto da location perfetta per il matrimonio di Linda Cristian e Tyrone Power.

La coppia già all’epoca aveva fatto sognare il mondo per la loro bellissima storia che teneva banco nei vari magazine in giro per il mondo, e oggi come loro, Romina tiene banco nel mondo del web. Non a caso, Cristel Carrisi ricordando Linda Cristina aveva dichiarato: “Nonna Linda non la vedevamo tanto quanto nonna Jolanda. Però è bello comunque avere questa nonna glamour, perché lei è una diva di Hollywood”.

Romina Power: l’amore per i genitori

Romina Power, ancora oggi, è davvero molto legata ai genitori anche se adesso non sono più con lui. A ogni modo, l’artista americana ha patito molto l’assenza del padre quando era solo una bambina.

Non a caso, la stessa Power ricordando il padre Tyrone non molto tempo fa aveva dichiarato: “Ero in collegio in Messico quando papà è morto: aveva soltanto 44 anni, è stato Hollywood ad ucciderlo. Non ho ricordi di lui da vivo. Sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri, ho cercato di farli miei. Se mi è mancato mio padre? Come a un albero mancano le radici… Sarà sempre una presenza importante nella mia vita”.

Mamma Linda: “Sottobraccio con il padre di Albano”

A ogni modo, Romina Power non ha mai avuto davvero solo una mamma bensì due: la bellissima Linda Cristian e mamma Jolanda, entrambe sempre al fianco della cantante americana in ogni singolo passo fatto durante la vita.

Romina Power, parlando delle due donne, non a caso, aveva dichiarato: “Le mie due mamme, le donne a cui ho voluto più bene. Si volevano bene. Mia mamma veniva in Puglia si prendeva sottobraccio il padre di Albano, Carmelo, e se ne andava in giro per sagre, mentre Jolanda restava a casa a cucinare. Ci credo che poi magari non la sopportasse…”.