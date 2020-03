Romina Power punzecchia Albano Carrisi, la brutta battuta in pubblico

L’attenzione mediatica si concentra ancora oggi si concentra su la coppia formata da Albano e Romina. I due cantanti sono tornati a cantare insieme dopo tanti anni, ma qualcosa nel loro rapporto non va ancora come dovrebbe? Ecco che oggi a tenere banco nelle news troviamo una battuta che la cantante ha fatto nei confronti dell’ex marito.

Albano e Romina di nuovo insieme

Il divorzio di Albano e Romina in questi anni ha sempre fatto discutere il mondo del gossip per via di quello che è successo al loro rapporto dal momento in cui i due hanno deciso di porre fine al loro matrimonio.

La coppia di cantanti si è detta addio dopo circa 30 anni di matrimonio per via di una forte crisi che ha investito il loro rapporto dopo quello che è successo alla figlia Ylenia. La scomparsa della ragazza ha messo a dura prova Albano e Romina che non sono riusciti a superare insieme questo dolore immenso, al punto che la donna ha preferito lasciarsi definitivamente e porre fine al matrimonio che aveva fatto sognare tutto il mondo per via della loro squadra ‘famiglia’, ma il tutto non finisce qui.

Romina Power punzecchia Albano

Come abbiamo avuto modo di raccontare all’inizio del nostro articolo a tenere banco nel mondo del gossip troviamo una notizia che racconta qualcosa che è avvenuta tra Albano e Romina di recente.

La coppia, tornata insieme dopo sette anni di divorzio artistico, è tornata sul palco come coppia nella musica anche se nella vita continua a essere divisi. Albano e Romina hanno portato sul palco la loro complicità che nel frattempo è cambiata, anche se l’amore e l’affetto che li ha sempre uniti sembra essere rimasto immutato. A far discutere oggi però troviamo un episodio in cui Romina Power punzecchia davanti a tutti Albano Carrisi, ecco cos’è successo.

“Copriti…”

Maria De Filippi è riuscita a mettere insieme Albano e Romina come ospiti fissi del programma di Amici 19, in onda ogni venerdì sera. La coppia è stata chiamata a mettersi in gioco per un piccolo format che vede coinvolti i professori della scuola l’uno contro l’altro, ma ecco che la prima esibizione per entrambi comincia con un momento di comicità e battute.

Romina Power, infatti, ha invitato l’ex marito a coprire la pancia dato che ha portato cons sé il cappello, ma ha dimenticato la sciarpa chissà dove. La risposta di Albano però non si è fatta attendere, ed ecco che alla Power sulla sciarpa risponde subito: “L’ho lasciata a te”.