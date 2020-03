Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi perché vivono separati in Liguria?

Continua a tenere banco nel mondo del gossip la relazione tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, nonostante la coppia cerchi di rimanere lontano dai riflettori. Vi siete mai chiesti perché la coppia ad oggi abbia deciso di vivere separate?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Sono diverse le coppie dello spettacolo che decidono di raccontare la loro quotidianità della vita di coppia e della famiglia, come ad esempio Francesco Renga che ha deciso di vivere nello stesso palazzo dove si trova l’appartamento che condivideva con i figli e l’ex compagna Ambra Angiolini nel cuore di Bergamo. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno spostato totalmente la loro vita in una città diversa da Milano e in un’altra regione ben lontana dalla routine di una città frenetica e patria del gossip.

A spiegare il perché della decisione presa dalla famosa coppia, non molto tempo fa, è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi in occasione di una passata intervista. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni.

Perché vivono in Liguria?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi da diverso tempo ormai hanno deciso di trasferire la loro vita a Portofino in Liguria.

Pier Silvio Berlusconi, in occasione di una passata intervista rilascia a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato il perché lui e la compagna Silvia Toffanin hanno deciso di prendere tale decisione affermando: “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.

“Tiene vivo il nostro amore”

La scelta di trasferirsi a Portofino è stata vincente anche per l’amore che tiene uniti ancora oggi, da ben vent’anni, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.

Non a casa la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, parlando del suo rapporto con il compagno ha dichiarato: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”. La domanda per i fan della coppia però, ancora oggi, resta viva: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in gran segreto o no?