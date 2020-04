Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: problemi di gelosia nella coppia

L’attenzione mediatica oggi torna a concentrarsi sulla relazione tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. A quanto pare l’inizio della storia d’amore per la coppia non è poi stata così semplice per via di alcuni problemi di gelosia che erano nati tra loro. Ecco di cosa si tratta.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Nel corso di questi anni sono state tantissime le notizie di gossip che hanno raccontato alcuni aspetti della relazione d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. In particolar modo, a quanto pare i primi momenti del loro amore non è stato così semplice per via dei problemi di gelosia che hanno investito il loro rapporto.

Essere la compagna di Pier Silvio Berlusconi non è affatto semplice, e questa è una cosa che ha subito intuito il padre di Silvia Toffanin, il quale non subito si è mostrato favorevole alla relazione intrapresa dalla donna con il rampollo della produzione televisiva?

Problemi di gelosia nella coppia

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, l’attenzione mediatica si concentra su quella che è la relazione con Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin nonostante questi cercano di proteggere la loro privacy dal mondo del gossip.

In particolar modo, ecco che oggi il focus del nostro articolo è quello della gelosia: possibile che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin abbiano avuto davvero questo genere di problema? A spiegare il tutto è stata la stessa conduttrice di Verissimo che, come riportato da Igossip.it, ha dichiarato: “Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire ‘scendi’, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre, e ogni volta: ‘Silvia non c’è’. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”.

“Adesso tocca a te”

Silvia Toffanin parlando del rapporto con il padre ha continuato rivelando: “Vai, viaggia, diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui’. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ‘Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te. Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa”.