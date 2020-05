Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vita… da lusso nello yacht di 43 metri

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno sempre cercato di vivere la loro vita lontano dai riflettori del mondo del gossip italiano, anche se non sempre sono riusciti nel loro intento. La coppia, oggi, torna nel mirino del gossip per via del loro yacht personale, ecco perché.

La vita in Liguria…

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione di passati articoli, la vita quotidiana di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si divide tra la Liguria e la Lombardia, dato che entrambi lavorano nella città di Milano dove si trova la sede principale della Mediaset.

Dal momento in cui la coppia è diventata ‘genitore’ la percezione di vita per entrambi è radicalmente cambiata, dato che uno dei loro primi interessi è sempre stato quello di permettere ai figli di poter vivere una vita il più normale possibile, motivo per cui sia Silvia Toffanin che Pier Silvio Berlusconi non sono presenti sui social network con dei profili personali e non solo. Tale decisione ha fatto in modo che i due lasciassero anche Milano, trasferendosi in Liguria dove i figli possono condurre una vita lontano dai riflettori e in modo più sereno.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vita… da lusso?

La coppia come sede principale della loro vita però non ha mica scelto una città qualsiasi… bensì quella di Portofino dove secondo alcuni si sarebbero anche tenute le loro nozze in gran segreto.

A ogni modo, a commentare la scelta del trasferimento era stato proprio Pier Silvio Berlusconi che a Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.

Il tutto non finisce qui, dato che a tenere banco nel mondo del gossip oggi troviamo un qualcosa che riguarda proprio la loro ‘vita’ lussuosa, ecco di cosa si tratta.

Yacht da 43 metri…

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del gossip oggi troviamo le foto dello yacht di Pier Silvio Berlusconi. Si tratta di una barca lunga 43 metri dotato di ogni genere di confort.

L’imbarcazione, dunque, sarebbe il mezzo con il quale ogni estate la coppia, insieme ai figli, di concede qualche giorno per sé lontano da occhi indiscreti e soprattutto dai paparazzi che con ogni mezzo cerca di scoprire come i due trascorrono le loro vacanze.