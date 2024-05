Corro da Te come finisce: finale spiegazione del film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

Corro da Te come finisce, trama e finale del film

Corro da Te è un film di Riccardo Milani, remake della pellicola francese “Tutti in piedi” (Tout le monde debout) di Franck Dubosc. Corro da Te, diretto da Riccardo Milani, è un remake del film francese “Tutti in piedi” (“Tout le monde debout”), originariamente diretto da Franck Dubosc. Questo adattamento italiano è un’opera sentimentale che affronta il tema della disabilità con un approccio di grande sensibilità e leggerezza. Il regista Milani sottolinea l’importanza di trattare la disabilità senza pietismo né indifferenza, cercando piuttosto di promuovere un cambiamento culturale riguardo questo argomento. I protagonisti del film sono Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che interpretano i ruoli principali in questa insolita storia d’amore destinata a provocare riflessione tra il pubblico. Il film ha ottenuto un notevole successo nei primi giorni di proiezione nelle sale cinematografiche italiane, incassando 247.000 euro e registrando un totale di 36.000 presenze, posizionandosi immediatamente al secondo posto nella classifica del Box Office italiano. Come finisce Corro da Te ? A seguire, il finale e la spiegazione del film.





Corro da Te trama completa

La trama di Corro da Te segue le vicende di Gianni, un affascinante cinquantenne a capo di un rinomato brand di scarpe da running. Caratterizzato da uno stile di vita da single incallito e seduttore seriale, Gianni è disposto a tutto pur di conquistare le donne che incontra. La svolta avviene quando, per una serie di circostanze fortuite, decide di fingersi paraplegico per attrarre l’attenzione di una giovane donna. Tuttavia, il suo piano prende una direzione inaspettata quando incontra Chiara, una musicista solare e dinamica, che lavora come musicista e gioca a tennis per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica. Inaspettatamente, Gianni inizia a provare sentimenti autentici per Chiara, cambiando drasticamente la sua prospettiva sulla vita e sull’amore.

Corro da Te come finisce il film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone

In un tentativo di conquistare Chiara, Gianni prosegue nella sua finzione di essere paraplegico. Durante un pranzo domenicale a casa di Alessia, amica di Gianni, lui incontra Chiara, che è la sorella di Alessia. Tra i due nasce un’intesa speciale, aggravata dal fatto che Chiara è realmente paraplegica e ignora la menzogna di Gianni. Mentre la loro relazione si approfondisce, il dilemma morale di Gianni si intensifica: riuscirà a confessare la verità a Chiara? E qual sarà il suo destino quando la verità verrà a galla? Riuscirà l’uomo a dire la verità? Corro da Te come finisce ? A seguire, lo spoiler finale.

Corro da Te finale spiegazione del film

Il film si conclude con una svolta emotiva quando Chiara scopre la verità sulle menzogne di Gianni. Distrutta, decide di porre fine alla loro relazione, spingendo Gianni a un serio esame di coscienza. Isolato dai suoi amici e profondamente pentito, Gianni riflette sui suoi errori e sull’importanza di vivere una vita basata sull’autenticità e l’integrità. In un colpo di scena finale, durante un allenamento, Gianni ha un malore e cade a terra, evento che segna simbolicamente la sua caduta morale e fisica. Sorprendentemente, Chiara riappare, avendo deciso di perdonarlo. Il film si conclude con la promessa di un nuovo inizio per la coppia, basato questa volta sulla sincerità e la trasparenza, delineando un futuro di speranza e comprensione reciproca.