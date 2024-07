Valentina muore di cancro a 42 anni: si era appena sposata e lascia due bambine piccole

Ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia che la affliggeva, ma purtroppo la sua determinazione e il suo coraggio non sono stati sufficienti. Valentina Bazzacco è morta all’età di 42 anni, lasciando dietro di sé il doloroso vuoto della sua assenza. Era una madre devota di due bimbe e una moglie amorevole di Cesare. Proprio in seguito al grave peggioramento della sua salute, Valentina ha deciso di sposarsi con Cesare pochi giorni prima di perdere la sua battaglia contro il tumore, un gesto carico di amore e significato.





Chi era Valentina Bazzacco

Valentina viveva a Casella d’Asolo, una piccola località in provincia di Treviso. Era molto conosciuta e rispettata nella comunità per il suo costante impegno nelle attività della parrocchia e dell’asilo di Sant’Apollinare. Non solo era una persona attiva nella vita della comunità, ma era anche un esempio per molti grazie alla sua dedizione e disponibilità a fare il bene. Lavorava come impiegata presso il calzaturificio Dal Bello srl di Asolo, dove contribuiva con il suo lavoro e le sue abilità, ma purtroppo da un po’ di tempo era costretta a restare a casa a causa della malattia. La sua presenza sarà sempre ricordata e il suo spirito rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.