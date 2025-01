Alec Magni Baraldi dopo Affari Tuoi punta alla TV: “Vorrei tornarci presto, grazie a mio fratello Stefano De Martino”

Giovane atleta e studente di biotecnologie mediche, Alec Magni Baraldi ha da poco concluso la sua avventura nel programma Affari Tuoi. Famoso programma tutto italiano e molto seguito dai nomi familiari e seguito dalla gente e sappiamo il suo conduttore sì Stefano De Martino in onda su Rai 1. Rappresentando l’Emilia Romagna, Alec ha vissuto un viaggio pieno di emozioni, nonostante la fortuna non fosse dalla sua parte. Durante il suo turno di “imballatore”, ha spesso scelto pacchetti rossi, anche se erano stati aperti alcuni contratti, e il suo momento finale si è concluso con un premio simbolico di un euro. Ma ciò che ha colpito non è stato il risultato economico, ma la sua personalità e il legame speciale creato con il conduttore.





La somiglianza con Stefano De Martino è inquietante, ma non solo per i suoi bei lineamenti.

Uno dei momenti più dibattuti è stato l’argomento della somiglianza di Stefano De Martino con Alec, un dettaglio notato subito dopo l’arrivo del conduttore. Attraverso questo piccolo collegamento, si sono susseguiti molti momenti divertenti tra i due. Nella puntata, De Martino aveva chiamato Alec in mezzo allo studio per ballare “Sesso e Samba” di Gaia & Tony Effe; ha creato un momento molto dolce, facendo sorridere sia il pubblico in studio che quello a casa.

Dopo la sua esperienza televisiva, Alec ha condiviso un post su Instagram per ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale il suo viaggio ad Affari Tuoi. Tra i suoi primi pensieri, ha capito che era la mamma e le ha dedicato il viaggio per essere stata la sua “compagna di squadra” durante la puntata:

Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per aver fatto parte di questa fantastica esperienza ad Affari Tuoi. Un ringraziamento speciale a mia madre, la mia complice con cui ho condiviso ogni emozione di questa bellissima avventura; detto pensiero pieno di affetto ai miei amici confezionatori, la mia seconda famiglia, che hanno reso il viaggio ancora più memorabile. Grazie Rai per l’opportunità.

Grazie ai miei colleghi confezionatori, alla mia seconda famiglia e naturalmente a tutti i momenti e le persone che hanno reso questa esperienza con i concorrenti così speciale. Ma poi un enorme apprezzamento è andato specificamente a Stefano De Martino per aver aggiunto glitter a quello che si stava rivelando un viaggio televisivo indimenticabile per lui. Alec ha scritto:

Un ringraziamento speciale a mio fratello Stefano per la sua energia e il suo talento, che hanno reso tutto ancora più magico. Questo è stato il nostro viaggio, insieme!