Due ragazze di dodici anni sono state investite da un’autovettura mentre utilizzavano un monopattino; una di esse versa in condizioni molto gravi

Gravissimo incidente a Giussago, in provincia di Pavia. Due ragazze di 12 anni, a bordo di un monopattino, sono state investite da un’auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio. Una delle due è in condizioni molto gravi: avrebbe perso conoscenza ed è stata rianimata sul posto.





La giovane è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata assistita dai medici. Non si conosce ancora se sia stabilizzata. L’amica che era con lei non versa in condizioni critiche ed è attualmente ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivata in codice giallo.

Nel frattempo, si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. È stato accertato che il conducente dell’auto, un uomo di 47 anni, si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali competono tutti gli accertamenti del caso.