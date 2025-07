Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, si è sposato per la seconda volta a Santa Monica. L’attrice non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio

Pochi giorni fa, nella città di Santa Monica, negli Stati Uniti, si è celebrato il secondo matrimonio di Carlo Ponti Jr., primogenito di Sophia Loren e del celebre produttore cinematografico Carlo Ponti. L’evento ha visto il direttore d’orchestra unire la sua vita a quella di Mariam Sharmanashvili con una cerimonia georgiana ortodossa, tenutasi nel suggestivo monastero di Samtavro a Mtskheta, in Georgia. Successivamente, il rito civile si è svolto nella capitale.





Tuttavia, la madre dello sposo, Sophia Loren, non ha potuto essere presente alla cerimonia per ragioni personali. L’attrice ha comunque fatto sentire la sua vicinanza inviando un videomessaggio, proiettato durante l’evento. Nel messaggio, ha espresso il suo affetto e le sue congratulazioni per il figlio e la nuova nuora. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la Loren attende ora la coppia per celebrare insieme la festa ufficiale a Ginevra.

Il matrimonio ha segnato il secondo capitolo della vita sentimentale di Carlo Ponti Jr., che in precedenza era stato sposato con la violinista ungherese Andrea Maszaros. La nuova moglie, Mariam Sharmanashvili, ha partecipato alla cerimonia con eleganza e grazia, rendendo l’evento indimenticabile per tutti i presenti.

Alla celebrazione erano presenti anche Eduardo Ponti, fratello dello sposo, e la cugina Alessandra Mussolini, accompagnata dal marito Mauro Floriani. La famiglia si è riunita per festeggiare questo importante momento, nonostante l’assenza di Sophia Loren, che rimane una figura centrale nella vita dei suoi figli.

La carriera di Carlo Ponti Jr. è stata caratterizzata da grandi successi nel mondo della musica. Nato nel 1968, è un direttore d’orchestra di fama internazionale, noto per la sua dedizione alla musica e per il rapporto speciale che ha sempre avuto con sua madre. In diverse occasioni, ha accompagnato la Loren in eventi pubblici e privati, dimostrando il forte legame che li unisce. L’attrice ha spesso dichiarato il suo orgoglio per i traguardi raggiunti dal figlio, sottolineando quanto sia importante per lei vedere i suoi figli realizzati.

Anche il fratello minore, Eduardo Ponti, nato nel 1973, ha costruito una carriera di successo nel mondo del cinema come regista, sceneggiatore e produttore. La Loren ha avuto l’opportunità di collaborare con lui in alcuni dei suoi film, consolidando ulteriormente il loro rapporto familiare. Nonostante gli impegni professionali di entrambi i figli, l’attrice ha sempre cercato di essere una madre presente e di supporto.

Nel corso degli anni, Sophia Loren ha parlato apertamente delle difficoltà nel conciliare la sua carriera con la vita privata. Tuttavia, ha sempre posto grande attenzione alla crescita dei suoi figli e al mantenimento di un rapporto solido con loro. L’assenza al matrimonio di Carlo Ponti Jr. rappresenta una rara eccezione in una vita dedicata alla famiglia e alla carriera.

Il monastero di Samtavro a Mtskheta, dove si è svolta la cerimonia religiosa, ha fornito uno sfondo unico e suggestivo per le nozze. La città, ricca di storia e cultura, ha aggiunto un tocco speciale all’evento, rendendolo ancora più memorabile per gli sposi e gli invitati.

L’attesa ora si sposta sulla festa ufficiale che si terrà a Ginevra, dove Sophia Loren potrà finalmente celebrare insieme alla coppia questo importante traguardo. Sarà l’occasione per riunire tutta la famiglia e condividere momenti di gioia e felicità.