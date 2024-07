Jenny e Tony, un mese dopo la loro partecipazione a Temptation Island, continuano a essere una coppia? Qual è stata l’evoluzione della loro relazione?

Jenny Guardiano e Tony Renda, un mese dopo la loro esperienza a Temptation Island, continuano a essere una coppia. Davanti alle telecamere di WittyTv, hanno condiviso gli sviluppi della loro relazione in seguito al percorso turbolento vissuto nel villaggio dei sentimenti e al confronto al falò finale. Tony Renda ha affermato di essere cambiato, affermando che “Mr. Hyde è andato in pensione” in tono scherzoso, mentre la fidanzata ha ripreso in mano la sua vita senza alcuna limitazione.





Jenny Guardiano e Tony Renda, lui: “Mr. Hyde è andato in pensione”

“Questo mese è stato un periodo di prova per Tony; desideravo comprendere se Mr. Hyde, di cui ha parlato, potesse manifestarsi nuovamente. Qualora si ripresentasse, ciò comporterebbe seri rischi,” ha rivelato Jenny Guardiano prima di esprimere di aver riacquistato “la sua libertà”:

I cambiamenti sono stati significativi; ha iniziato a gestire la sua gelosia. Sono libera di esprimermi e di vestirmi come desidero, mentre lui non propone più obiezioni. Ho programmato un viaggio con le mie amiche; tuttavia, a volte è presente e altre volte è assente, svanisce. Comprendo il suo desiderio di concedermi libertà, ma a volte temo che trascorra del tempo con i suoi amici. Imparerà a considerare le sfumature piuttosto che vedere tutto in bianco e nero. Sono felice, sento di essere cambiata, rinata. Qualche settimana fa ho visitato Martina, che mi ha presentato la sua famiglia, e io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andate a ballare con i suoi fratelli e amici.

Tony Renda ha interrotto il suo racconto per chiederle informazioni sul viaggio programmato con le amiche: “Quando intendevi dirmelo?” Ha poi continuato: “Questo percorso è stato fondamentale per me; ho compreso di aver commesso errori su molte cose. Non era corretto da parte mia privarla delle sue libertà. È giusto che ognuno di noi viva la propria vita insieme all’altro. Mr. Hyde non è più presente, non esiste più. Ti ho dimostrato che posso divertirmi senza oltrepassare i confini. Il problema risiedeva nella repressione che caratterizzava la nostra relazione. I compromessi hanno avuto un impatto negativo sul nostro rapporto. Non ho molte colpe; il colpevole era Mr. Hyde, che creava problemi. Ora è in vacanza per un lungo periodo; è in pensione.”

“Se Mr. Hyde riemerge, Jenny se ne andrà. Tony è più presente nella mia vita oggi e riesce a illuminare le mie giornate. Il tempo ci permetterà di capire,” ha aggiunto Jenny Guardiano. Il fidanzato le ha quindi confessato di amarla e di non poter stare senza di lei, esprimendo il desiderio di portarla con sé per divertirsi. “Sai che ti amo e che non posso stare lontano da te. Vorrei portarti al lavoro e a divertirti con me. Se ci sono altre donne che si divertono con noi, non mi dispiace. Vorrei che facessi qualche cambiamento, anche se a volte svanisco e spengo il telefono poiché si scarica; devi comprendere,” ha dichiarato. Jenny ha replicato: “Se tu sparisci, come posso fidarmi? Io amo Tony, anche se è un caso disperato e io riuscirò a cambiarlo. Ha la malattia delle donne, mentre io ho quella di Tony. Mi fa passare attraverso varie esperienze, mi sento sottomessa, ma sono sempre qui. Devo cambiarlo.” “Quando si ama una persona, non si è sottomessi,” ha risposto il fidanzato.