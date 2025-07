Sting porta all’altare la figlia Fuschia: nozze a Noto e ospiti VIP

Il celebre cantautore Sting ha accompagnato la figlia più grande, Fuschia Katherine Sumner, all’altare durante il suo matrimonio con Maximillian Wright. La cerimonia, tenuta nel fine settimana a Noto, ha avuto un’ambientazione elegante e riservata, con pochi intimi e atmosfere da evento internazionale.





L’unione è stata suggellata in riva al mare presso le “Le Nereidi”, in un clima di massima privacy. I festeggiamenti si sono svolti anche in location storiche del centro barocco di Noto, con Palazzo Nicolaci e il Teatro Tina Di Lorenzo coinvolti in un raffinato itinerario tra musica, cultura e sapori locali . Prima del sì, nel capoluogo siracusano, la coppia e i loro ospiti hanno partecipato a spettacoli tradizionali e ricevimenti ufficiali ().

Nei giorni immediatamente precedenti le nozze, Fuschia, attrice e regista di 43 anni, ha condiviso su Instagram alcune foto della cerimonia, accompagnate dal commento: “Ce l’abbiamo fatta. Sono stati i tre giorni più divertenti della nostra vita” . In uno scatto, Sting appare mentre accompagna con emozione la figlia lungo la navata, in un momento intenso e toccante .

Tra gli invitati figuravano star della musica internazionale: oltre alla presenza di Shaggy ed Eric Clapton, la lista ha incluso amici e colleghi di fama globale, conferendo all’evento un tocco di esclusività . Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha omaggiato Sting con un libro sulla città e ha definito la giornata “un grande onore” per la comunità locale, ringraziando la celebre famiglia per aver scelto la città come sfondo delle nozze .

La sposa ha optato per un raffinato abito in pizzo firmato Valentino, modello sirena con profondo scollo sulla schiena e zeppe comode, mentre Maximillian Wright, direttore creativo e futuro marito, ha scelto un outfit estivo, combinando camicia di lino color nocciola con pantaloni vinaccia .

La famiglia al completo ha preso parte ai festeggiamenti: oltre all’orgoglioso padre e alla madre Trudie Styler, erano presenti tutti i fratelli di Fuschia – Joseph, Brigitte “Mickey”, Jake, Eliot e Giacomo – unendosi alle celebrazioni con affetto . Il piccolo figlio della coppia, di circa un anno, è stato partecipe dell’atmosfera gioiosa dell’evento .

Il ricevimento ha offerto un buffet in stile siciliano con tavoli all’aperto e fuochi artificiali finali, il tutto condito da un tocco di eleganza Made in Sicilia e ospitalità raffinata (). Il tutto svoltosi sotto un fitto schema di sicurezza che ha garantito la privacy dell’evento, conforme al profilo riservato della famiglia Sumner .

Fuschia Katherine Sumner, nata nel 1982 dal primo matrimonio del cantautore con l’attrice Frances Tomelty, ha seguito le orme materne nel mondo dello spettacolo con ruoli in film come Saving Mr. Banks. Ora, con un matrimonio di charme alle spalle, avvia un nuovo capitolo della sua vita accanto al marito e al loro bambino.