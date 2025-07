Quattro persone perdono la vita in un tragico incidente frontale sull’autostrada A4 nei pressi di Mercallo Mesero. Un pensionato di 70 anni entra in contromano

Un grave incidente stradale ha scosso l’autostrada A4, nota come Milano-Torino, provocando la morte di quattro persone e lasciando una ragazza in condizioni critiche. La tragedia si è verificata quando un uomo di 70 anni, alla guida della propria auto, ha imboccato l’autostrada in contromano all’altezza di Mercallo Mesero, entrando erroneamente nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta.





Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, il pensionato potrebbe aver confuso la corsia di sorpasso con la prima corsia, causando così il suo ingresso nella direzione sbagliata. Nonostante i tentativi degli altri automobilisti di segnalarlo suonando i clacson, non è stato possibile fermare la sua corsa. Pochi istanti dopo, all’altezza del chilometro 102, si è verificato l’impatto frontale con un’altra vettura.

A bordo dell’auto colpita viaggiavano quattro persone. L’urto è stato devastante: il pensionato e tre occupanti dell’altra vettura sono deceduti sul colpo. Una giovane donna, anch’essa passeggera del veicolo coinvolto, è stata trovata in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno intubato la ragazza e l’hanno trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e raccogliere tutti i dati necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il tratto autostradale tra Novara Est e Mercallo Mesero è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La circolazione è stata deviata sulla viabilità ordinaria, causando significativi disagi agli automobilisti.

Per chi proveniva dal Piemonte e si dirigeva verso Milano, le autorità hanno consigliato di uscire a Novara Est e di proseguire lungo la statale 11 Padana Superiore, attraversando il ponte tra la provincia di Novara e la frazione di Pontenuovo a Magenta. Per rientrare sull’autostrada A4, era necessario raggiungere il casello di Marcallo.

A diverse ore dall’incidente, il traffico nella zona interessata risultava ancora congestionato. Gli investigatori stanno ora cercando di comprendere come sia stato possibile che il conducente abbia imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata e perché non si sia accorto dell’errore. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore improvviso o una distrazione fatale.

La dinamica del sinistro resta comunque al centro delle indagini. Come sottolineato dagli agenti sul posto, “nonostante i tentativi degli altri automobilisti di avvisare il conducente con il clacson, nulla ha potuto evitare l’impatto fatale”.

Questo tragico episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’importanza di segnaletiche chiare per evitare errori potenzialmente mortali. Le autorità invitano tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante la guida e a segnalare tempestivamente situazioni anomale al numero di emergenza.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Le vittime, i cui nomi non sono stati ancora resi noti, lasciano un vuoto incolmabile nelle loro famiglie. Nel frattempo, i residenti della zona si interrogano su come prevenire ulteriori tragedie su una delle arterie stradali più trafficate del nord Italia.

L’incidente sulla A4 rappresenta un doloroso promemoria dei rischi legati alla guida e della necessità di mantenere alta l’attenzione sulle strade, soprattutto in situazioni complesse come quelle che possono verificarsi in autostrada.